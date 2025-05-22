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Рубио: США примут решения по России и Украине. Ситуация патовая

00:36 798

Соединенные Штаты примут дальнейшие решения в отношении Москвы и Киева на основании своей оценки меморандума об урегулировании войны между Россией и Украиной, подготовку которого ведет РФ. Об этом заявил госсекретарь США, временно исполняющий обязанности помощника американского президента по национальной безопасности Марко Рубио.

«Мы надеемся, что сможем заключить мирную сделку. Предполагается, что россияне подготовят документ, меморандум о мире, как они его называют, в следующие несколько дней, в котором излагается, чего они требуют для прекращения огня, способного затем привести к более широким переговорам и окончательному урегулированию», - отметил глава внешнеполитического ведомства на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса, комментируя ситуацию вокруг Украины.

«Думаю, мы многое узнаем из содержания этого меморандума о мире. Если он окажется резонным, то мы добьемся прогресса. Если нет, то мы ничуть не ближе [к преодолению войны], и президенту США Дональду Трампу будут доступны варианты действий. Будем надеяться на первое, а не на второе», - сказал Рубио.

Он подтвердил, что «президент Трамп хочет сохранить возможность взаимодействовать с обеими сторонами этих дебатов». «Президент Трамп также ясно дал понять, мы ясно дали понять российской стороне, что, во-первых, у президента сохраняются санкционные полномочия, которые он еще не использовал», - продолжал Рубио. Кроме того, напомнил он, «есть усилия Конгресса по введению санкций». «В какой-то момент у Конгресса лопнет терпение в связи с темпами продвижения к мирной сделке, и он вполне может ввести в отношении России санкции, способные оказаться еще более жесткими, чем те, которые может применить президент», - добавил глава американской дипломатии.

Рубио заявил, что Россия хочет того, чего у нее сейчас нет: «Она хочет завоевать земли, сейчас ею не занимаемые». «А Украина хочет того, чего она не может получить: оттеснить Россию к границам 2014 года или даже раньше», - добавил госсекретарь. «Таким образом, у нас, по сути, имеется во многом затянувшийся и находящийся в патовой ситуации конфликт, в ходе которого люди гибнут каждый день», - считает Рубио.

По его словам, «цель президента Трампа - положить этому конец». Конфликт между Россией и Украиной не имеет военного решения, убежден Рубио. «Это должно быть решением путем переговоров, обеспечение устойчивого мира. Не такой мир, который продлится три года, а затем начнется еще одна война», - сказал госсекретарь. «Чтобы добиться этого мира, этих переговоров, нужно иметь возможность говорить с обеими сторонами. Обеим сторонам придется идти на уступки. Каждой стороне придется отказаться от того, что она хочет, дать другой стороне то, чего та хочет. Так работают переговоры», - считает Рубио.

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