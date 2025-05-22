Россия готовит масштабную кибератаку

Великобритания и ее союзники, включая США, Францию и Германию, выступили с совместным предупреждением о вредоносной кибероперации, которую координирует российская военная разведка. Целями кампании являются, в том числе, организации, оказывающие помощь Украине.

«Эта вредоносная кампания, проводимая российской военной разведкой, представляет серьезную угрозу для целевых структур, включая тех, кто задействован в оказании поддержки Украине», — заявил директор операций британского Национального центра кибербезопасности (NCSC) Пол Чичестер. Его слова приводит Reuters.

Согласно данным NCSC, атаки также направлены на работающие в логистическом и технологическом секторах компании, оборонные предприятия, IT-компании, морские порты, аэропорты и системы управления воздушным движением в ряде стран-членов НАТО.

Предупреждение содержит рекомендации к немедленным действиям для снижения рисков. «Мы настоятельно рекомендуем организациям внимательно ознакомиться с информацией об угрозе и мерами реагирования, изложенными в документе, чтобы обеспечить защиту своих сетей», — добавил Чичестер.