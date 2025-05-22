У Сухопутных войск России новый главнокомандующий

Из сообщения газеты следует, что министр обороны Андрей Белоусов вручил ему штандарт главнокомандующего Сухопутными войсками.

Ранее The Insider писал, что Мордвичев служил в различных военных округах России, занимая должности от командира бригады до командующего армией. С 2021 по 2022 год возглавлял 8-ю общевойсковую армию Южного военного округа, с 2023 года — командующий войсками Центрального военного округа.

Весной 2022 года Мордвичев командовал российскими силами при захвате Мариуполя, включая штурм завода «Азовсталь», где укрывались украинские военные и гражданские лица. Он возглавлял 8-ю общевойсковую армию, которая может быть причастна к военным преступлениям, совершенным в ходе осады города.

Ранее от этой должности был освобожден генерал армии Олег Салюков. Президент Владимир Путин назначил его заместителем секретаря Совбеза России.