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У Сухопутных войск России новый главнокомандующий

01:25 351

Главнокомандующим Сухопутными войсками Вооруженных сил России назначен генерал-полковник Андрей Мордвичев, командующий Центральным военным округом (ЦВО) и группировкой войск «Центр», сообщает газета «Красная звезда».

Из сообщения газеты следует, что министр обороны Андрей Белоусов вручил ему штандарт главнокомандующего Сухопутными войсками. 

Ранее The Insider писал, что Мордвичев служил в различных военных округах России, занимая должности от командира бригады до командующего армией. С 2021 по 2022 год возглавлял 8-ю общевойсковую армию Южного военного округа, с 2023 года — командующий войсками Центрального военного округа.

Весной 2022 года Мордвичев командовал российскими силами при захвате Мариуполя, включая штурм завода «Азовсталь», где укрывались украинские военные и гражданские лица. Он возглавлял 8-ю общевойсковую армию, которая может быть причастна к военным преступлениям, совершенным в ходе осады города.

Ранее от этой должности был освобожден генерал армии Олег Салюков. Президент Владимир Путин назначил его заместителем секретаря Совбеза России.

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