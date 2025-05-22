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Аш-Шараа просит ЕС помочь с Израилем

01:58 439

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа провел в среду вечером телефонный разговор с главой Евросовета Антониу Коштой. Во время беседы обсуждалось решение членов ЕС снять экономические санкции, введенные ранее против Сирии, сообщило информационное агентство SANA.

Аш-Шараа выразил благодарность руководству ЕС и государствам-членам за решение снять санкции, назвав его «историческим шагом, который будет способствовать продвижению страны к более стабильному будущему». Он подчеркнул «важность поддержки Сирии со стороны международного сообщества на данном этапе».

Кроме того, аш-Шараа отметил, что «израильское вмешательство продолжает оказывать влияние на Сирию». Он указал на «необходимость поддержки Сирии со стороны Евросоюза, чтобы это вмешательство прекратилось».

В контексте укрепления экономического сотрудничества президент аш-Шараа приветствовал европейские компании, заинтересованные в инвестициях в Сирию, пишет SANA. Глава Сирии подчеркнул, что сегодня его страна «предоставляет многообещающие инвестиционные возможности, являясь важным экономическим коридором между Востоком и Западом».

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