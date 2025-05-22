Сломали российский шпионский конвейер

По советскому литературно-киношному канону, работа разведчиков окутана романтической завесой тайны. В отличие от большинства стран, где сбор информации за рубежом осуществляется через вербовку граждан иностранных государств, в Советском Союзе была налажена практика нелегального шпионажа, когда какой-нибудь Максим Максимович Исаев вживался в образ Макса Отто фон Штирлица. Россия унаследовала эту традицию. The New York Times опубликовала большой материал, в котором рассказывается, как бразильская контрразведка за несколько лет выявила и обезвредила по меньшей мере девять русских шпионов-нелегалов, выдававших себя за бразильцев.

Все началось в апреле 2022 года, считанные недели после массированного российского вторжения в Украину. ЦРУ тогда в срочном порядке связалось с бразильской федеральной полицией и сообщило, что офицер ГРУ с бразильским паспортом на имя Виктора Мюллера Ферейры пытался устроиться стажером в Международный уголовный суд, который как раз занялся изучением российских военных преступлений в России. Но ЦРУ он был известен как Сергей Черкасов. Во въезде в Нидерланды ему отказали, и он отправился обратно в Бразилию, где его задержали по обвинению в подделке документов. Но как раз документы-то у российского шпиона оказались без малейших признаков фальсификации. Как это могло произойти? Изучение этого вопроса запустило операцию «Восток», которая позволила бразильской контрразведке выйти на других российских шпионов-нелегалов. Казалось бы, какой разведывательный интерес у России к далекой и нейтральной Бразилии? А интерес, как оказалось, не собственно шпионский, а вспомогательный: здесь легче обзавестись чистыми документами, а дальше уже работать под прикрытием бразильского гражданства в других, более важных для разведки странах. Если обычно для получения сертификата о рождении требуются соответствующие медицинские документы, в сельских регионах Бразилии достаточно, чтобы пара свидетелей подтвердили, что у человека хотя бы один из родителей имеет бразильское гражданство. Ну, и коррупция делает свое дело.

Получив чистый сертификат, подтянуть другие документы – дело техники. А дальше новоиспеченный «бразилец» может отправляться хоть в Европу, хоть в США. И претензий к акценту, кстати, меньше, кто их там бразильцев с их диалектами разберет. Бразильские спецслужбы взялись шерстить базы данных, пытаясь выявить сограждан, которые появились будто ниоткуда. Нашелся некий Герхард Даниэль Кампос Виттич, 1986 года рождения, но какие-то следы жизнедеятельности в Бразилии обнаруживались только с 2015 года. 34-летний гражданин Бразилии был владельцем успешного бизнеса, жил с девушкой-бразильянкой и вроде бы не вызывал никаких подозрений. Уже задним числом его сотрудники вспоминали, что Виттич категорически не любил попадать на снимки, всегда отключал свой компьютер от Интернета, когда не пользовался им, нередко уезжал во внезапные поездки. Да и средствами, похоже, располагал большими, чем давал его бизнес. Взяв его в разработку, федеральные агенты обнаружили, что женщина, которая значилась его матерью, умерла, и у нее никогда не было детей. Момент ареста приближался, когда Виттич отправился в Малайзию. Оттуда в Бразилию он больше не вернулся. В его квартире обнаружили гаджеты с большим количеством частной информации и 12 тысяч долларов, что указывало на первоначальное намерение вернуться. А на электронных устройствах была, в частности, переписка русского шпиона с его женой, которая также шпионила, только в Греции. Они жаловались друг другу: пара была крайне недовольна своей нелегальной работой, которая обманула их ожидания: ни романтики, ни захватывающих сюжетов, ни особого интереса. «Виттич» оказался Артемом Шмыревым.

Последний контакт был телефонный звонок его девушке-бразильянке. По ее словам, «Герхард» чуть не плакал, говорил, что ей не нужно верить во все то, что о нем будут говорить, ничего плохого он не делал, «никого не убивал или чего-то в этом роде». «Мое прошлое догнало меня», - якобы сказал русский шпион напоследок. Таким методом просеивания данных бразильцы нашли еще ювелира Эрика Лопеса, который оказался Александром Утехиным, супружескую пару Мануэля и Андриану Перейра – Владимир и Екатерина Даниловы. Разоблачены также были Роман Коваль, Ирина Антонова, Ольга Тьютерева. Перед бразильцами стал вопрос: дотянуться и привлечь к ответственности всех русских шпионов не получалось, многие из них, как Шмырев, ускользнули. Тогда было найдено простое и изящное решение. Всех, кто был выявлен в ходе операции «Восток», объявили в розыск через Интерпол за подделку документов.