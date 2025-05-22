США начинают депортацию сотен тысяч украинцев!

Администрация Дональда Трампа готовится осуществить еще один в высшей степени «дружественный» акт в отношении Украины. Как сообщила Washington Post, в недрах Белого дома созрело решение депортировать из США 700 тысяч мигрантов. Из них 200 тысяч составляют украинцы и 500 тысяч гаитяне. На эти цели будет израсходовано 250 миллионов долларов по программам помощи зарубежным странам. В другие времена помогать репатриироваться из США гражданам зарубежных стран помогала Международная организации по миграции, аффилированная с ООН. Однако она никогда и ни при каких условиях не участвовала в депортации людей в зоны вооруженных конфликтов в их странах. А сейчас администрация Трампа без всякого зазрения совести готова отправить тысячи украинцев туда, где гражданские люди ежедневно гибнут от бомбардировок и ракетных обстрелов. А гаитян намерено вернуть в их страну, оказавшуюся в руках криминальных банд и там у них тоже будет высокий риск быть убитыми.

При этом правительство США выступило с поистине изуверским предложением гражданам двух стран совершить само-депортацию. То есть посоветовало добровольно покинуть территорию Америки и на это власти готовы выделить каждому по 1 тысяче долларов так называемой «стипендии». Но и это еще не гарантировано - иммигранты могут получить эти деньги лишь путем отбора, участвуя в своеобразной лотерее. Администрация Джо Байдена предоставила убежище украинцам в 2022 году после начала войны России против их страны. Оно называется Temporary protected status (TPS), но время его действия не было ограничено никакими рамками. Гаитяне получили этот статус после катастрофического землетрясения на острове в 2010 году, в котором погибли десятки тысяч человек. Теперь эти гуманистические меры перечеркнуты. Это идет полностью в русле трамповской миграционной политики. Он неоднократно заявлял, что иммигранты «портят кровь американского народа». Всем памятно его обвинение, сделанное во время избирательной кампании в адрес гаитян, живущих в штате Огайо в том, что он едят кошек и собак. Позднее никто так и не мог понять, откуда выросли ноги у этого лживого обвинения, а сами жители Огайо полностью опровергли его. Трамп, конечно, не принес никаких извинений.

Предложение совершить self-deport за одну тысячу баксов поступило также афганцам, палестинцам, ливийцам, сирийцам и йеменцам, но их значительно меньше, чем украинцев и гаитян. А почему именно они были объединены в одну группу? Может быть, по единой расовой принадлежности? По своему культурному уровню? Или по интеллектуальному развитию? С вашего позволения я совершу некоторое лирическое отступление, которое имеет отношение к теме этой заметки. Я был первым человеком из СССР, который посетил Гаити. Эта экспедиция с риском для жизни была совершена в апреле 2006 года, два месяца спустя после крушения режима Дювалье- младшего, Бэби Дока. Страна словно выходила из тяжелой комы и не знала, что ей делать дальше и куда идти. Но первое и довольно сильное впечатление я получил, когда летел в Порт-о Пренс из Санто-Доминго. Под крылом самолета сначала проплывали зеленые тропические леса Доминиканской республики. А потом вдруг вся растительность сразу закончилась и начала выжженная пустыня - ни деревца, ни кустика. Это уже была Гаити, которая делит с Доминиканой один остров. Там в течение пары столетий французского господства были вырублены все леса — древесина шла на приготовление еды. В результате началась тотальная эрозия почвы, некогда благодатные почвы стали необрабатываемыми, речки пересохли. Результат - массовый голод, который гаитяне испытывают уже многие годы. С этим столкнулся и приезжий российский гастролер. «Извините, мсье, мы не может вас накормить, никакой еды у нас нет», - разводил руками хозяин маленькой гостиницы, в которой я остановился.

По дороге из Порт-о-Пренса в город Гонаив наш автомобиль с сопровождающими меня гаитянами остановился у обочины дороги, где сидел старик с изможденным лицом. Я подошел к нему, он на моих глазах открыл лежащую в его корзине довольно большую раковину, вынул из нее моллюска, окунул его в какую-то жидкость и протянул его мне. Это был мой завтрак, обед и ужин. Сейчас, конечно, Гаити изменилось. Были построены новые отели. Даже Marriott сподвигнулся это сделать. Но туристические буклеты все же предупреждают о риске быть ограбленным или убитыми в этой стране, говорят о чудовищной нищете местного населения и ужасающей антисанитарии. Да, ничего подобного я не видел ни в фавелах Рио, ни в Каракасе. Там по крайне мере было некое подобие домов. А в районе Сите Солей (словно в насмешку названным «Солнечным местом») люди живут на земле в картонных коробках, там нет никаких туалетов, ни, разумеется, водопровода. Если есть на свете страна, окончательно и бесповоротно брошенная Господом на произвол судьбы — так это Гаити.