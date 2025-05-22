Сотрудников посольства Израиля убили в Вашингтоне

Министерство иностранных дел Израиля опубликовало имена сотрудников посольства Израиля, убитых в Вашингтоне. Это Ярон Лисински и Сара Мильгрим, сообщают израильские СМИ. Дипломатические источники уточняют: Сара Мильгрим была гражданкой США и работницей посольства Израиля, Ярон Лисински был штатным сотрудником израильского посольства. 21 мая мужчина застрелил израильского дипломата и его спутницу, когда они покидали Еврейский музей после мероприятия, организованного Американским еврейским комитетом (AJC). Полиция задержала подозреваемого в совершении теракта. Ими оказался пропалестинский активист, маоист 30-летний Элиас Родригес из Чикаго. Шеф полиции Вашингтона Памела Смит сообщила, что следствием установлено: Родригес прохаживался около Еврейского музея, потом подошел к группе из четырех человек, достал пистолет и застрелил мужчину и женщину, затем он вошел в здание музея, где был арестован сотрудниками службы безопасности. «Подозреваемый указал, где он выбросил оружие, и это оружие было изъято», – сказала Смит. Нападение было совершено в районе, где обычно много полиции: неподалеку расположены офисы ФБР, генпрокурора США, полицейское управление округа Колумбия. Кроме того, полицейские были привлечены для охраны мероприятия. К расследованию привлечено ФБР.

* * * 09:59 Полиция задержала подозреваемого в убийстве, его опознали как 30-летнего Элиаса Родригеса из Чикаго. При задержании он скандировал «Свободу Палестине!» Один из очевидцев рассказал CNN, что стрелок выдавал себя за свидетеля происшествия и более 10 минут ждал, пока на место приедут полицейские. После задержания подозреваемый заявил, что «сделал это ради Газы». Задержанный не был известен полиции до инцидента, сообщил телеканал CNN. По данным полиции, Элиас Родригес ранее не попадал под внимание правоохранительных органов. По их мнению, он был единственным стрелком и активная угроза безопасности была устранена. Как отмечает телеканал, после стрельбы Родригес попытался войти в здание музея, но не был пропущен охраной, а затем признался в содеянном во время задержания и рассказал, где выбросил пистолет. Погибшие мужчина и женщина были «молодой парой, которая собиралась обручиться», сообщил посол Израиля в США Иехиэль Лейтер. Постпред Израиля в ООН Дэнни Данон назвал стрельбу «отвратительным актом антисемитского терроризма». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху «потрясен ужасным антисемитским убийством» двух сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне, передает офис главы правительства. Премьер-министр поговорил с послом Израиля в США Йехиэлем Лейтером и получил от него последнюю информацию о происшедшем. Генеральный прокурор США Пэм Бонди также побеседовала с Нетаньяху и подробно рассказала обо всем, что известно на данный момент о личности убийцы и двух убитых сотрудниках посольства. Премьер-министр Израиля дал распоряжение усилить меры безопасности в израильских дипмиссиях, в том числе их представителей по всему миру на фоне теракта в Вашингтоне. Президент Израиля Ицхак Герцог назвал убийство израильских дипломатов в Вашингтоне актом ненависти и антисемитизма и выразил поддержку еврейской общине США. «Я потрясен случившимся в Вашингтоне, округ Колумбия. Это отвратительный акт ненависти и антисемитизма, унесший жизни двух молодых сотрудников посольства Израиля. Наши сердца с близкими убитых, наши немедленные молитвы с ранеными. Я выражаю свою полную поддержку послу и всему персоналу посольства. Мы поддерживаем еврейскую общину в округе Колумбия и по всей территории США», - написал он в X. Два сотрудника посольства Израиля в США, убитых террористом в Вашингтоне возле Еврейского музея, были парой и собирались пожениться. Об этом сообщает глава дипмиссии Израиля в США Йехиэль Лейтер. Имена погибших пока не уточняются. «Пара, убитая во имя «Свободной Палестины», собиралась обручиться, - констатирует посол. - Молодой человек купил кольцо и намеревался сделать предложение на следующей неделе в Иерусалиме. Они были прекрасной парой».

* * * 09:35 Двух сотрудников посольства Израиля в США убили возле Еврейского музея в Вашингтоне, сообщила министр внутренней безопасности Штатов Кристи Ноэм. «Сегодня вечером около Еврейского музея в Вашингтоне были беспричинно убиты два сотрудника посольства Израиля. Мы активно расследуем и работаем над получением дополнительной информации для распространения. Пожалуйста, молитесь за семьи жертв. Мы привлечем этого подлого преступника к ответственности», — написала она в X.