Кто организовывает встречу России и Украины?

Святой престол предоставляет свою площадку для встреч делегаций России и Украины, но не выступает их непосредственным организатором или участником. Как пишет газета La Repubblica, во многом процесс подготовки пилотирует премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которая проводит ряд телефонных контактов как с европейскими коллегами, так и американской стороной.

По данным издания, цель главы итальянского правительства - определить даты первого раунда до конца недели. Начинать планируется с технического формата, но чтобы потом подготовить условия сначала для встречи на уровне глав МИД, а затем для саммита России и Украины. Как пишет газета, Мелони намерена в ближайшее время провести консультации с президентом Франции Эммануэлем Макроном, руководством ЕС и другими партнерами, а также Турцией. Планируется и новый телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Затем будет проинформирован Ватикан.

Если Трампу нравится идея встречи в Ватикане, то Макрон предпочитает Швейцарию, уточняет издание. Тогда как в канцелярии Фридриха Мерца говорят о том, что «преждевременно говорить о датах и форматах». Главным «неизвестным» называется Москва, где еще не получали никаких конкретных предложений.