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Цены на нефть снижаются

обновлено 11:21
11:21 829

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2025 года на лондонской бирже ICE опустилась ниже $64 за баррель впервые с 15 мая 2025 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 10:45 по Баку, цена Brent снижалась на 1,08% - до $63,88 за баррель.

К 09:50 мск фьючерс на Brent незначительно ускорил снижение и торговался на уровне $63,86 (-1,1%), а фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в июне 2025 года снижался на 1,54% - до $60,6 за баррель.

*** 10:32

Цены на нефть выросли на фоне возобновления ядерных переговоров между Ираном и США, сообщает Reuters.

Отмечается, что неожиданный рост запасов нефти и топлива в США вызвал беспокойство относительно спроса со стороны крупнейшего в мире потребителя нефти.

Фьючерсы на Brent поднялись на 4 цента - до $64,95 за баррель, тогда как американская нефть WTI подорожала на 10 центов - до $61,67.

Оба эталона ранее снижались на фоне данных Администрации энергетической информации США (EIA), согласно которым на прошлой неделе запасы сырой нефти и топлива неожиданно выросли. Это произошло из-за максимальных за шесть недель объемов импорта нефти и падения спроса на бензин и дистилляты.

Запасы сырой нефти выросли на 1,3 млн баррелей - до 443,2 млн баррелей за неделю, завершившуюся 16 мая, сообщили в EIA. Аналитики, опрошенные Reuters, ожидали наоборот - уменьшения на 1,3 млн баррелей.

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