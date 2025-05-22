Цены на нефть снижаются

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2025 года на лондонской бирже ICE опустилась ниже $64 за баррель впервые с 15 мая 2025 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 10:45 по Баку, цена Brent снижалась на 1,08% - до $63,88 за баррель.

К 09:50 мск фьючерс на Brent незначительно ускорил снижение и торговался на уровне $63,86 (-1,1%), а фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в июне 2025 года снижался на 1,54% - до $60,6 за баррель.