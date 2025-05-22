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Масштабная атака на Россию
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Масштабная атака на Россию

За биткоином уже не угнаться

обновлено 23:20
22 мая 2025, 23:20 1405

Цена биткоина в ходе торгов 22 мая достигла $111 980, обновив исторический рекорд. По данным биржи Binance, стоимость криптовалюты увеличилась на 4,68% за сутки.

По состоянию на 22:57 по бакинскому времени биткоин дорожал на 4,33%, до $111 817. За неделю рост составил 8,38%.

* * * 10:43

Биткоин (BTC) вырос на 3,3% в четверг, достигнув рекордного значения в $111 878, согласно данным Bloomberg.

Рост затронул и другие цифровые активы — Ether, занимающий второе место по рыночной капитализации, подорожал примерно на 5,5%.

Оптимизм инвесторов связан с продвижением ключевого законопроекта о стейблкоинах в Сенате США, что усилило ожидания относительно появления четких регуляторных рамок для компаний, работающих с цифровыми активами. Поддержку рынку также оказывает курс нынешнего президента Дональда Трампа, открыто выступающего в поддержку криптовалют.

Дополнительным драйвером стало внимание к действиям компании Strategy Майкла Сейлора, которая уже накопила биткоины на сумму свыше 50 миллиардов долларов. Увеличивающееся число владельцев токенов также оказывает давление на предложение.

«Это было поступательное движение к новым историческим максимумам», — прокомментировал Джошуа Лим, глобальный руководитель рынка в FalconX Ltd.

Достижение новой ценовой вершины совпало с подготовкой Дональда Трампа к встрече с крупнейшими держателями его мемкоина на закрытом ужине в гольф-клубе неподалёку от Вашингтона.

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