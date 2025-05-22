Россия хочет смены власти в Украине

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский «давно потерял даже внутреннюю легитимность и не может представлять страну в таких переговорах».

Мусихин считает, что с украинской стороны документ должен подписывать «человек, который имеет на то мандат народа», иначе, по его словам, «возникнут проблемы». Он также добавил, что у главы парламента якобы есть «какие-то полномочия» для подписания подобного соглашения, но «позволят ли это ему делать внутри собственной страны — большой вопрос».

Ранее, 19 мая, Владимир Путин во время телефонного разговора с Дональдом Трампом выразил готовность Москвы работать с Киевом над меморандумом о мирном урегулировании. По информации портала Axios, Трамп попросил российского президента представить условия, «с которыми могут согласиться». Издание The Wall Street Journal сообщает, что следующий раунд переговоров между Россией и Украиной запланирован на середину июня.