Трамп о Зеленском: «Какого черта он делает в Южной Африке?»

Президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой заявил, что звонил президенту Украины Владимиру Зеленскому, когда тот находился в одной из африканских стран.

Во время встречи с Рамафосой Трамп заявил, что «США пытаются урегулировать российско-украинские отношения».

«Позавчера я беседовал с президентом Путиным в течение 2,5 часов. Я думаю, что мы добились значительного прогресса, но это кровавая бойня. Каждую неделю гибнет 5000 человек. 5000 солдат в неделю. Не считая людей в городах и деревнях, которых также убивают. Поэтому мы пытаемся помочь. Нас это не касается. Это не наши люди», - сказал Трамп.

Рамафоса ответил Трампу: «Вы помните, когда президент Зеленский приезжал в Южную Африку, именно тогда я разговаривал с вами. Мы оба согласились, что нам нужно продвигать идею мира, чтобы они могли жить в мире. Мы уже довольно давно вовлечены в украинско-российские отношения, поэтому я могу вспомнить только об обмене детьми, и шаги, которые вы предпринимаете, полностью поддерживаются нами, мы хотели бы видеть окончание этой войны».

Трамп ответил, что звонил Зеленскому, когда тот был в Южной Африке. Я позвонил Зеленскому, и мне сказали, что он в Южной Африке.

«Я спросил: «Какого черта он делает в Южной Африке?» - сказал Трамп.

Рамафоса рассмеялся и ответил: «Он встречался с нами».