Госкомитет организовал шахматный турнир

Турнир, организованный в рамках «Года Конституции и Суверенитета» при поддержке Федерации шахмат Азербайджана, прошел в Баку, в шахматной школе «Мамедъяровы». В нем приняли участие более 60 учеников из образовательных учреждений Карабаха и Восточного Зангезура.

На церемонии открытия было отмечено, что великий лидер Гейдар Алиев всегда заботился не только об образовании молодого поколения, но и о его духовно-физическом и интеллектуальном развитии. Он внес значительный вклад в популяризацию шахмат в Азербайджане, которые, как особый вид спорта, требуют широкого интеллекта, логического мышления и здорового настроения. По инициативе Президента Ильхама Алиева азербайджанские шахматные традиции были возрождены, а спортсмены страны добились высоких результатов, радуя народ.

Советник председателя Госкомитета Насими Нариманов в своем выступлении подчеркнул, что Великое возвращение на освобожденные территории — это масштабный процесс, и создание необходимых условий для всестороннего развития молодого поколения, возвращающегося на родные земли, находится в центре внимания.