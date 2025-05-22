Госкомитет организовал шахматный турнир

Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев провел шахматный турнир «Победа», посвященный Великому возвращению, среди школьников – выходцев из семей бывших вынужденных переселенцев.
Турнир, организованный в рамках «Года Конституции и Суверенитета» при поддержке Федерации шахмат Азербайджана, прошел в Баку, в шахматной школе «Мамедъяровы». В нем приняли участие более 60 учеников из образовательных учреждений Карабаха и Восточного Зангезура.
На церемонии открытия было отмечено, что великий лидер Гейдар Алиев всегда заботился не только об образовании молодого поколения, но и о его духовно-физическом и интеллектуальном развитии. Он внес значительный вклад в популяризацию шахмат в Азербайджане, которые, как особый вид спорта, требуют широкого интеллекта, логического мышления и здорового настроения. По инициативе Президента Ильхама Алиева азербайджанские шахматные традиции были возрождены, а спортсмены страны добились высоких результатов, радуя народ.
Советник председателя Госкомитета Насими Нариманов в своем выступлении подчеркнул, что Великое возвращение на освобожденные территории — это масштабный процесс, и создание необходимых условий для всестороннего развития молодого поколения, возвращающегося на родные земли, находится в центре внимания.
Было отмечено, что в Карабахе и Восточном Зангезуре ранее существовали шахматные школы, которые продолжали функционировать даже в период оккупации. Особо подчеркивалась выдающаяся роль семьи Мамедъяровых, выходцев из Зангиланского района, в развитии шахмат в Азербайджане, их победы на престижных международных соревнованиях, а также выражена благодарность за поддержку турнира «Победа».
Было указано, что среди факторов, обеспечивающих устойчивое заселение Карабаха и Восточного Зангезура, важное место занимает организация досуга детей, подростков и молодежи, включая создание возможностей для занятий различными видами спорта, что является одним из приоритетов возвращения.
По итогам семи туров соревнования были определены победители среди юношей и девушек, занявшие первые три места, которым вручили дипломы, а всем участникам — сертификаты.
Международный гроссмейстер, руководитель шахматной школы «Мамедъяровы» Зейнаб Мамедъярова провела мастер-класс для победителей. В завершение турнира был организован онлайн-матч по шахматам между одним из победителей и учеником школы села Агалы Зангиланского района.