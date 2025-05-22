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Масштабная атака на Россию
Новость дня
Масштабная атака на Россию

Дрон атаковал автомобиль главы района

11:10 838

Украинский беспилотник якобы атаковал автомобиль главы Беловского района Курской области Николая Волобуева.

Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн, отметив, что Волобуев получил ранения бедра и руки и госпитализирован.

По словам Хинштейна, это уже четвертая атака на Волобуева. Он напомнил, что всего неделю назад глава района получил контузию якобы во время раздачи хлеба жителям. Врио губернатора также заявил, что Волобуев будет представлен к государственной награде, добавив, что тот недавно участвовал во встрече с президентом. В настоящее время, как сообщается, связи с Волобуевым нет — его телефон отключен.

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