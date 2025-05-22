В Азербайджане соболезнуют Израилю

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Израилю в связи с убийством израильских дипломатов в Вашингтоне.

В публикации с соболезнованиями на официальной странице МИД в соцсети Х говорится: «Выражаем глубокие соболезнования семьям двух израильских дипломатов, погибших в результате ужасного нападения в Вашингтоне, а также Государству Израиль. Мы решительно осуждаем этот трусливый акт насилия, цель которого — посеять страх и раздор», - отмечается в публикации ведомства.

Двое сотрудников посольства Израиля в США были убиты возле Еврейского музея в Вашингтоне. Полиция задержала подозреваемого в убийстве, его опознали как 30-летнего Элиаса Родригеса из Чикаго. При задержании он скандировал «Свободу Палестине!»