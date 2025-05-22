USD 1.7000
EUR 1.9260
RUB 2.1283
Подписаться на уведомления
Масштабная атака на Россию
Новость дня
Масштабная атака на Россию

В Азербайджане соболезнуют Израилю

11:09 960

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Израилю в связи с убийством израильских дипломатов в Вашингтоне.

В публикации с соболезнованиями на официальной странице МИД в соцсети Х говорится: «Выражаем глубокие соболезнования семьям двух израильских дипломатов, погибших в результате ужасного нападения в Вашингтоне, а также Государству Израиль. Мы решительно осуждаем этот трусливый акт насилия, цель которого — посеять страх и раздор», - отмечается в публикации ведомства.

Двое сотрудников посольства Израиля в США были убиты возле Еврейского музея в Вашингтоне.  Полиция задержала подозреваемого в убийстве, его опознали как 30-летнего Элиаса Родригеса из Чикаго. При задержании он скандировал «Свободу Палестине!»

Пассажирам на радость: метро Баку ускоряет интервалы
Пассажирам на радость: метро Баку ускоряет интервалы
12:00 381
Сотрудников посольства Израиля убили в Вашингтоне
Сотрудников посольства Израиля убили в Вашингтоне обновлено 11:46
11:46 4201
Трампу «не нравится» предложение европейцев по Украине
Трампу «не нравится» предложение европейцев по Украине
11:37 697
У Аллахшукюра Пашазаде обсудили назначение казия в Ереван
У Аллахшукюра Пашазаде обсудили назначение казия в Ереван
11:35 868
Турция потеряла миллиард. Справится ли с катаклизмами Азербайджан?
Турция потеряла миллиард. Справится ли с катаклизмами Азербайджан?
02:35 8449
В Азербайджане соболезнуют Израилю
В Азербайджане соболезнуют Израилю
11:09 961
Россия хочет смены власти в Украине
Россия хочет смены власти в Украине
10:49 1370
Атака на Россию: беспилотники над Москвой и не только
Атака на Россию: беспилотники над Москвой и не только
10:37 1292
Раскрыта загадка странного рукопожатия Макрона с Эрдоганом
Раскрыта загадка странного рукопожатия Макрона с Эрдоганом наш обзор
10:05 3695
Baku Steel Company за чистое будущее: экологичность и эффективность
Baku Steel Company за чистое будущее: экологичность и эффективность
09:56 2049
Сломали российский шпионский конвейер
Сломали российский шпионский конвейер горячая тема
02:10 7806

ЭТО ВАЖНО

Пассажирам на радость: метро Баку ускоряет интервалы
Пассажирам на радость: метро Баку ускоряет интервалы
12:00 381
Сотрудников посольства Израиля убили в Вашингтоне
Сотрудников посольства Израиля убили в Вашингтоне обновлено 11:46
11:46 4201
Трампу «не нравится» предложение европейцев по Украине
Трампу «не нравится» предложение европейцев по Украине
11:37 697
У Аллахшукюра Пашазаде обсудили назначение казия в Ереван
У Аллахшукюра Пашазаде обсудили назначение казия в Ереван
11:35 868
Турция потеряла миллиард. Справится ли с катаклизмами Азербайджан?
Турция потеряла миллиард. Справится ли с катаклизмами Азербайджан?
02:35 8449
В Азербайджане соболезнуют Израилю
В Азербайджане соболезнуют Израилю
11:09 961
Россия хочет смены власти в Украине
Россия хочет смены власти в Украине
10:49 1370
Атака на Россию: беспилотники над Москвой и не только
Атака на Россию: беспилотники над Москвой и не только
10:37 1292
Раскрыта загадка странного рукопожатия Макрона с Эрдоганом
Раскрыта загадка странного рукопожатия Макрона с Эрдоганом наш обзор
10:05 3695
Baku Steel Company за чистое будущее: экологичность и эффективность
Baku Steel Company за чистое будущее: экологичность и эффективность
09:56 2049
Сломали российский шпионский конвейер
Сломали российский шпионский конвейер горячая тема
02:10 7806
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться