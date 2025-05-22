Кампания Bir dünya fürsət по зарубежным платежам с картами Birbank Visa

Для держателей рассрочных и дебетовых карт Birbank Visa стартует кампания под названием Bir dünya fürsət. В рамках кампании клиенты смогут выиграть денежные призы до 10 000 манатов за совершённые платежи как на зарубежных онлайн-платформах, так и за границей.

Кампания будет проходить с 19 мая по 30 июня 2025 года. В этот период первые 5000 клиентов, которые потратят наибольшие суммы через зарубежные сайты и приложения с использованием карт Birbank Visa, а также первые 500 клиентов, совершившие наибольшие расходы за рубежом через POS-терминалы, войдут в число победителей кампании.

Следует отметить, что по каждому направлению (зарубежные онлайн-платформы и зарубежные платежи через POS-терминалы) предусмотрены отдельные призы: за третье место – 2000 AZN, за второе место – 3000 AZN, а главный приз составит 10 000 AZN. Тысячи клиентов, занявших другие позиции в рейтинге, также получат различные денежные призы.

Участники могут перейти на специально созданную страницу, ввести свой FIN-код и дату рождения, чтобы отслеживать своё место в рейтинге, потраченную сумму и количество транзакций. Отбор победителей будет осуществляться отдельно по онлайн и POS-платежам.

Для просмотра текущих результатов и подробной информации о кампании: https://b-b.az/bdfp

Birbank, всегда предлагающий новейшие цифровые инновации и банковские продукты, обслуживает клиентов через свое мобильное приложение с более чем 3 миллионами активных пользователей, а также через крупнейшую в Азербайджане сеть, состоящую из 118 филиалов и 54 отделений. До 2025 года банк предоставлял услуги своим клиентам под названием Kapital Bank – первого банка страны и входит в состав Paşa Holding. Kapital Bank продолжает свою деятельность как финансовый институт. Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах банка вы можете посетить сайт https://birbank.az/, обратиться в справочный центр 196 или на страницы банка в различных социальных сетях.