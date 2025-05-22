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Вашингтон прекратил дело против Зии Мамедова и Арифа Аскерова

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Эльяс Шафиев, собкор
11:16 1482

Министерство юстиции США прекратило расследование коррупционных сделок с участием канадской компании Bombardier, в рамках которого упоминались бывший министр транспорта Азербайджана Зия Мамедов и его заместитель, экс-глава ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Ариф Аскеров.

По сообщениям канадских СМИ, 1 апреля Bombardier получила об этом официальное уведомление от министерства. В самой компании подтвердили получение письма.

«Министерство юстиции США сообщило, что после изучения всех обстоятельств на основе собранной информации прекращает оба расследования, связанные с контрактами по железным дорогам Индонезии и Азербайджана», — говорится в последнем финансовом отчете канадской компании.

Зия Мамедов

Минюст США отказался комментировать принятое решение.

Известно, что расследование в отношении контракта Bombardier с Азербайджаном началось в 2020 году, а в связи с продажей самолетов индонезийской авиакомпании Garuda Airlines — в 2021 году. Компания Bombardier также отказалась от дополнительных комментариев.

В феврале президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому министерству юстиции предписано прекратить применение основного антикоррупционного законодательства страны — Закона о борьбе с коррупцией за рубежом (FCPA). Однако неясно, повлиял ли данный указ на решение по делу Bombardier.

Напомним, что в 2013 году между министерством транспорта Азербайджана и канадской компанией был подписан контракт на поставку сигнального оборудования для железнодорожной линии Баку–Газах–Беюк Кесик. Исполнителем выступала шведская «дочка» Bombardier — компания Bombardier Transportation. Общая стоимость проекта составляла 350 миллионов долларов. Расследование выявило, что около 100 миллионов долларов из этой суммы в виде откатов были переданы высокопоставленным чиновникам министерства транспорта через офшорные компании.

Ариф Аскеров

На тот момент министерство транспорта Азербайджана возглавлял Зия Мамедов, а «Азербайджанские железные дороги», входившие в структуру министерства, — Ариф Аскеров.

В Швеции по этому делу было возбуждено уголовное расследование, к ответственности были привлечены руководители Bombardier Transportation, в том числе вице-президент компании Томас Бимер.

Материалы уголовного дела указывают, что один из представителей азербайджанского железнодорожного ведомства, получивший откат в 100 миллионов долларов, также представлял местную компанию Trans Signal Rabita. Эта компания выиграла тендер, организованный минтрансом совместно со шведской Bombardier. При передаче откатов использовалась компания Multiserv Overseas Ltd — офшорный посредник, основанный бывшим главой РЖД Владимиром Якуниным.

Multiserv Overseas Ltd — фиктивная компания, через которую Bombardier получила контракт в Азербайджане на сумму 340 миллионов долларов. Эта же компания фигурировала в проектах Bombardier в России, Монголии, Казахстане и Туркменистане.

Азербайджанских экс-чиновников спас указ Трампа?

В обвинительном заключении против Томаса Бимера говорится, что в рамках коррупционной сделки 46 устройств Ebilock-950 были направлены непосредственно в Азербайджан, тогда как платежи проводились через зарегистрированную в Лондоне компанию Multiserv Overseas, у которой не было ни офиса, ни адреса, ни контактных телефонов. Впоследствии это оборудование было продано в Азербайджан по цене в 5,5 раза выше его реальной стоимости. Согласно расследованию, чиновники из Азербайджана получили около 100 миллионов долларов в виде откатов по этой схеме.

В декабре 2021 года суд в Стокгольме оправдал Томаса Бимера, признав, что его защите удалось убедить суд в том, что он не был осведомлен о коррупционной составляющей сделки.

Канадские СМИ сообщают, что расследование по данному делу, начатое Всемирным банком в 2017 году, все еще продолжается. Кроме того, канадские правоохранительные органы продолжают проверку контракта между Bombardier и индонезийской авиакомпанией Garuda Airlines, заключенного в 2011–2012 годах, в рамках которого канадская компания продала Индонезии несколько самолетов.

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