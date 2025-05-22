Вашингтон прекратил дело против Зии Мамедова и Арифа Аскерова

Министерство юстиции США прекратило расследование коррупционных сделок с участием канадской компании Bombardier, в рамках которого упоминались бывший министр транспорта Азербайджана Зия Мамедов и его заместитель, экс-глава ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Ариф Аскеров. По сообщениям канадских СМИ, 1 апреля Bombardier получила об этом официальное уведомление от министерства. В самой компании подтвердили получение письма. «Министерство юстиции США сообщило, что после изучения всех обстоятельств на основе собранной информации прекращает оба расследования, связанные с контрактами по железным дорогам Индонезии и Азербайджана», — говорится в последнем финансовом отчете канадской компании.

Минюст США отказался комментировать принятое решение. Известно, что расследование в отношении контракта Bombardier с Азербайджаном началось в 2020 году, а в связи с продажей самолетов индонезийской авиакомпании Garuda Airlines — в 2021 году. Компания Bombardier также отказалась от дополнительных комментариев. В феврале президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому министерству юстиции предписано прекратить применение основного антикоррупционного законодательства страны — Закона о борьбе с коррупцией за рубежом (FCPA). Однако неясно, повлиял ли данный указ на решение по делу Bombardier. Напомним, что в 2013 году между министерством транспорта Азербайджана и канадской компанией был подписан контракт на поставку сигнального оборудования для железнодорожной линии Баку–Газах–Беюк Кесик. Исполнителем выступала шведская «дочка» Bombardier — компания Bombardier Transportation. Общая стоимость проекта составляла 350 миллионов долларов. Расследование выявило, что около 100 миллионов долларов из этой суммы в виде откатов были переданы высокопоставленным чиновникам министерства транспорта через офшорные компании.

На тот момент министерство транспорта Азербайджана возглавлял Зия Мамедов, а «Азербайджанские железные дороги», входившие в структуру министерства, — Ариф Аскеров. В Швеции по этому делу было возбуждено уголовное расследование, к ответственности были привлечены руководители Bombardier Transportation, в том числе вице-президент компании Томас Бимер. Материалы уголовного дела указывают, что один из представителей азербайджанского железнодорожного ведомства, получивший откат в 100 миллионов долларов, также представлял местную компанию Trans Signal Rabita. Эта компания выиграла тендер, организованный минтрансом совместно со шведской Bombardier. При передаче откатов использовалась компания Multiserv Overseas Ltd — офшорный посредник, основанный бывшим главой РЖД Владимиром Якуниным. Multiserv Overseas Ltd — фиктивная компания, через которую Bombardier получила контракт в Азербайджане на сумму 340 миллионов долларов. Эта же компания фигурировала в проектах Bombardier в России, Монголии, Казахстане и Туркменистане.