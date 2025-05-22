Украинцы озвучили два шага к переговорам с русскими

Ермак подчеркнул, что в центре внимания сейчас — подготовка масштабного обмена пленными в формате «1000 на 1000», а также выбор места для следующего раунда переговоров с российской стороной.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак по итогам онлайн-разговора с дипломатическими представителями стран Северной Европы и Балтии.

Украина сформулировала два следующих шага на пути к урегулированию войны с Россией.

Кроме того, как отмечается, украинская сторона продолжает настаивать на необходимости усиления санкционного давления на Россию. Ермак также проинформировал зарубежных партнеров о недавних контактах Владимира Зеленского, включая визиты в Италию и Ватикан, переговоры в Стамбуле и разговор с президентом США Дональдом Трампом, а также лидерами стран ЕС.

16 мая в Стамбуле прошли первые за три года прямые переговоры между Украиной и Россией. Накануне Владимир Зеленский прибыл в Турцию в ожидании встречи с Владимиром Путиным, которая в итоге не состоялась.