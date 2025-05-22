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У Аллахшукюра Пашазаде обсудили назначение казия в Ереван

11:35 879

В Управлении мусульман Кавказа (УМК) состоялось заседание, посвященное восстановлению деятельности в Ереване института казия — религиозного титула, связанного с мусульманской общиной региона.

В обсуждении приняли участие председатель УМК Аллахшукюр Пашазаде, члены Совета казиев, представители Государственного комитета по работе с религиозными организациями Азербайджана, а также депутаты Милли Меджлиса.

Должность казия по Иревану существовала в дореволюционный период, однако была упразднена после изменения демографической и политической карты Южного Кавказа в советскую эпоху.

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