Трампу «не нравится» предложение европейцев по Украине

Президент США Дональд Трамп отверг предложение о «безусловном» прекращении огня как итога переговоров по Украине в Ватикане, которое выдвинули лидеры Евросоюза. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

В телефонном разговоре с Трампом 19 мая участвовали президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александер Стубб и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По данным источников газеты, некоторые из лидеров заявили, что результатом возможных переговоров в Ватикане должно стать безусловное прекращение огня. Президент США в свою очередь ответил им, что ему «не нравится» этот термин в рамках обсуждения переговоров по российско-украинскому конфликту.

При этом, отмечает газета, Трамп заявил европейским лидерам, что президент РФ Владимир Путин «считает, что движется к победе».

Белый дом отказался предоставить комментарии газете, сославшись на сообщение Трампа в соцсети Truth Social, опубликованное после его разговора с Путиным. Ранее Трамп написал в своей соцсети, что двухчасовой разговор с Путиным, состоявшийся 19 мая, «прошел очень хорошо».