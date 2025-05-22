USD 1.7000
EUR 1.9260
RUB 2.1283
Подписаться на уведомления
Масштабная атака на Россию
Новость дня
Масштабная атака на Россию

Украинцы взорвали «ахматовцев»

11:41 965

На захваченной Россией территории Херсонской области, между населенными пунктами Скадовск и Антоновка, подорвался автомобиль УАЗ Patriot, в котором находились четверо офицеров российских военных из подразделения «Ахмат».

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

По информации ГУР, все находившиеся в машине погибли. После первого взрыва последовал второй — сдетонировал боекомплект, который перевозили российские военные.

Украинская разведка подчеркнула, что «за каждое военное преступление против украинского народа будет справедливое возмездие».

Пассажирам на радость: метро Баку ускоряет интервалы
Пассажирам на радость: метро Баку ускоряет интервалы
12:00 395
Сотрудников посольства Израиля убили в Вашингтоне
Сотрудников посольства Израиля убили в Вашингтоне обновлено 11:46
11:46 4226
Трампу «не нравится» предложение европейцев по Украине
Трампу «не нравится» предложение европейцев по Украине
11:37 712
У Аллахшукюра Пашазаде обсудили назначение казия в Ереван
У Аллахшукюра Пашазаде обсудили назначение казия в Ереван
11:35 884
Турция потеряла миллиард. Справится ли с катаклизмами Азербайджан?
Турция потеряла миллиард. Справится ли с катаклизмами Азербайджан?
02:35 8453
В Азербайджане соболезнуют Израилю
В Азербайджане соболезнуют Израилю
11:09 970
Россия хочет смены власти в Украине
Россия хочет смены власти в Украине
10:49 1376
Атака на Россию: беспилотники над Москвой и не только
Атака на Россию: беспилотники над Москвой и не только
10:37 1301
Раскрыта загадка странного рукопожатия Макрона с Эрдоганом
Раскрыта загадка странного рукопожатия Макрона с Эрдоганом наш обзор
10:05 3710
Baku Steel Company за чистое будущее: экологичность и эффективность
Baku Steel Company за чистое будущее: экологичность и эффективность
09:56 2058
Сломали российский шпионский конвейер
Сломали российский шпионский конвейер горячая тема
02:10 7810

ЭТО ВАЖНО

Пассажирам на радость: метро Баку ускоряет интервалы
Пассажирам на радость: метро Баку ускоряет интервалы
12:00 395
Сотрудников посольства Израиля убили в Вашингтоне
Сотрудников посольства Израиля убили в Вашингтоне обновлено 11:46
11:46 4226
Трампу «не нравится» предложение европейцев по Украине
Трампу «не нравится» предложение европейцев по Украине
11:37 712
У Аллахшукюра Пашазаде обсудили назначение казия в Ереван
У Аллахшукюра Пашазаде обсудили назначение казия в Ереван
11:35 884
Турция потеряла миллиард. Справится ли с катаклизмами Азербайджан?
Турция потеряла миллиард. Справится ли с катаклизмами Азербайджан?
02:35 8453
В Азербайджане соболезнуют Израилю
В Азербайджане соболезнуют Израилю
11:09 970
Россия хочет смены власти в Украине
Россия хочет смены власти в Украине
10:49 1376
Атака на Россию: беспилотники над Москвой и не только
Атака на Россию: беспилотники над Москвой и не только
10:37 1301
Раскрыта загадка странного рукопожатия Макрона с Эрдоганом
Раскрыта загадка странного рукопожатия Макрона с Эрдоганом наш обзор
10:05 3710
Baku Steel Company за чистое будущее: экологичность и эффективность
Baku Steel Company за чистое будущее: экологичность и эффективность
09:56 2058
Сломали российский шпионский конвейер
Сломали российский шпионский конвейер горячая тема
02:10 7810
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться