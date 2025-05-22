Украинцы взорвали «ахматовцев»

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

На захваченной Россией территории Херсонской области, между населенными пунктами Скадовск и Антоновка, подорвался автомобиль УАЗ Patriot, в котором находились четверо офицеров российских военных из подразделения «Ахмат».

По информации ГУР, все находившиеся в машине погибли. После первого взрыва последовал второй — сдетонировал боекомплект, который перевозили российские военные.

Украинская разведка подчеркнула, что «за каждое военное преступление против украинского народа будет справедливое возмездие».