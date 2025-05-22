Лондон добивается ужесточения санкций на российскую нефть

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление канцлера британского казначейства Рэйчел Ривз.

Великобритания выступила с призывом к странам «Большой семёрки» пересмотреть действующий потолок цен на российскую нефть, установленный на уровне $60 за баррель.

По словам Ривз, «сейчас как никогда необходимо усилить давление на военную машину России». Она также подчеркнула, что Владимир Путин не отреагировал на предложения украинского президента Владимира Зеленского о прямом диалоге и посредничестве в прекращении войны в Украине.

Как отмечает агентство, страны G7 (Великобритания, США, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония) обсуждают возможное ужесточение ценового ограничения с целью сократить доходы России от экспорта нефти. В рамках текущих условий западные страховые и транспортные компании имеют право работать с российской нефтью только в том случае, если цена сделки не превышает $60 за баррель.

Ривз заявила, что «снижение предельной цены сейчас — своевременный и важный шаг», и призвала союзников по G7 к единству в достижении «справедливого и устойчивого мира».

В то же время, как уточняет Bloomberg, пока неясно, удастся ли странам «Большой семёрки» согласовать снижение цен уже на встрече в Банфе. Глава Минфина Франции Эрик Ломбар подтвердил, что этот вопрос входит в повестку переговоров.