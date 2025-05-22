Лондон добивается ужесточения санкций на российскую нефть

Великобритания выступила с призывом к странам «Большой семёрки» пересмотреть действующий потолок цен на российскую нефть, установленный на уровне $60 за баррель.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление канцлера британского казначейства Рэйчел Ривз.
По словам Ривз, «сейчас как никогда необходимо усилить давление на военную машину России». Она также подчеркнула, что Владимир Путин не отреагировал на предложения украинского президента Владимира Зеленского о прямом диалоге и посредничестве в прекращении войны в Украине.
Как отмечает агентство, страны G7 (Великобритания, США, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония) обсуждают возможное ужесточение ценового ограничения с целью сократить доходы России от экспорта нефти. В рамках текущих условий западные страховые и транспортные компании имеют право работать с российской нефтью только в том случае, если цена сделки не превышает $60 за баррель.
Ривз заявила, что «снижение предельной цены сейчас — своевременный и важный шаг», и призвала союзников по G7 к единству в достижении «справедливого и устойчивого мира».
В то же время, как уточняет Bloomberg, пока неясно, удастся ли странам «Большой семёрки» согласовать снижение цен уже на встрече в Банфе. Глава Минфина Франции Эрик Ломбар подтвердил, что этот вопрос входит в повестку переговоров.