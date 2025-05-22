Пассажирам на радость: метро Баку ускоряет интервалы

Благодаря этой оптимизации стало возможным ежедневно перевозить дополнительно более 19 тысяч пассажиров. Что крайне важно с точки зрения снижения пассажирской загруженности и формирования более эффективного транспортного потока. Как следствие, плотность пассажиропотока, особенно в часы пик, заметно снижается.

В Бакинском метрополитене реализовано важное техническое и организационное новшество. Впервые за последние шестнадцать лет интервал движения поездов в часы пик сокращен до 1 минуты 52 секунд.

Нововведение в бакинском метро – итог почти четырех месяцев технической оптимизации, в рамках которой были реализованы меры в таких направлениях, как инфраструктура путей, график движения поездов, планирование машинистских бригад и система сигнализации. Среди основных технологических достижений можно отметить модернизацию линейной системы сигнализации, усовершенствование режимов въезда, выезда и остановки поездов на конечных станциях, а также пересмотр пропускной способности линий метрополитена.

Одним из важнейших нововведений стало цифровое составление графиков движения поездов и их прямое электронное распределение по станциям.

Раньше графики разрабатывались механически и печатались на бумаге, теперь же сделан первый шаг к цифровизации. В результате управление осуществляется в режиме реального времени, что обеспечивает более гибкое и эффективное регулирование движения поездов, мониторинг, а также оперативное устранение возможных задержек.

Благодаря внедрению нового графика в утреннее время (с 07:30 по 09:00) и в вечерние часы (с 17:30 по 19:00), с каждой станции в течение одного часа будут проходить по рабочим дням дополнительно четыре поезда. Это означает ежедневно 12 дополнительных рейсов за каждые три часа. Главным результатом нововведения является увеличение транспортных возможностей на 2 процента в год, что позволит дополнительно обслужить более пяти миллионов пассажиров.

Таким образом, за счет оптимизации существующих технических возможностей метрополитен Баку добился значительного прогресса в деле снижения загруженности и повышения качества пассажирских перевозок. В то же время, согласно информации, предоставленной Бакинским метрополитеном, нынешнее сокращение интервалов в движении поездов не считается окончательным. В данный момент ведется работа над еще более эффективным использованием существующей инфраструктуры метрополитена, чтобы увеличить количество поездов и интенсивность их движения. Уже около месяца нововведение проходит тестирование и показывает хороший результат. Таким образом, за счет оптимизации существующих технических возможностей метрополитен Баку добился значительного прогресса в деле снижения загруженности и повышения качества пассажирских перевозок.