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Масштабная атака на Россию
Новость дня
Масштабная атака на Россию

Зеленский: «Побольше давления!»

12:06 212

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз напомнил, что на Россию нужно оказывать давление, ведь она не дает сигналов о прекращении огня.

«К сожалению, россияне не дают сигналов о прекращении огня, и они пока не готовы войну завершать. Итак, все наши формы давления, вся наша работа с партнерами ради давления на Россию – это то, что абсолютно нужно.

Давление убеждает. Давление на поле боя. Давление в экономике, и именно для этого – санкции. Давление в политике. Я хочу поблагодарить всех, кто поддерживает Украину», - сказал украинский лидер.

Президент также сообщил о докладе министра обороны Рустема Умерова по работе с партнерами ради новых поставок оружия.

Также рассказал о привлечении новых инвестиций в производство оружия в Украине.

Кроме того, Зеленский сообщил, что Украина готовит обмен военнопленными с РФ.

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