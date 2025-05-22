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Масштабная атака на Россию
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Масштабная атака на Россию

США грозят превратить Россию в «остров»

12:07 362

Сенат США ожидает от президента РФ Владимира Путина конкретных действий по прекращению войны в Украине. В противном случае в течение нескольких дней будет вынесен на голосование законопроект о введении новых антироссийских санкций, который уже имеет более 80 голосов поддержки.

Об этом говорится в совместном заявлении авторов инициативы — сенаторов Ричарда Блюменталя и Линдси Грэма от 21 мая.

«Как заявил секретарь Рубио подкомитету Сената по вопросам государственных и иностранных операций, Россия согласилась предоставить свой документ об условиях прекращения огня в течение следующих нескольких дней. Его содержание во многом покажет, серьёзно ли Россия настроена на мир. Мы подозреваем, что всё будет примерно так же», — говорится в заявлении. «Для нас все более очевидно — и для большинства в Сенате, — что Путин ведёт игру».

Авторы законопроекта подчеркивают, что в случае отсутствия прогресса Сенат готов к решительным мерам: «С этой целью мы чрезвычайно рады, что теперь у нас есть 81 соавтор законопроекта о санкциях против России за ее варварское вторжение в Украину. Наше законодательство изолирует Россию, превратив её на торговый «остров» с точки зрения торговли, наложив большие тарифы на другие страны, поддерживающие её зверства».

Проект предусматривает как первичные, так и вторичные санкции против России и субъектов, способствующих ее агрессии. В том числе предлагается ввести 500-процентный тариф на импорт товаров из стран, закупающих российскую нефть, газ, уран и другие ресурсы.

Особое внимание в заявлении уделено роли Китая. По словам сенаторов, одной из целей документа является привлечение КНР к ответственности за поддержку российской военной машины: «Без экономической подпитки со стороны Китая российский ВПК не сможет получать всё необходимое».

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