США грозят превратить Россию в «остров»

Сенат США ожидает от президента РФ Владимира Путина конкретных действий по прекращению войны в Украине. В противном случае в течение нескольких дней будет вынесен на голосование законопроект о введении новых антироссийских санкций, который уже имеет более 80 голосов поддержки.

Об этом говорится в совместном заявлении авторов инициативы — сенаторов Ричарда Блюменталя и Линдси Грэма от 21 мая.

«Как заявил секретарь Рубио подкомитету Сената по вопросам государственных и иностранных операций, Россия согласилась предоставить свой документ об условиях прекращения огня в течение следующих нескольких дней. Его содержание во многом покажет, серьёзно ли Россия настроена на мир. Мы подозреваем, что всё будет примерно так же», — говорится в заявлении. «Для нас все более очевидно — и для большинства в Сенате, — что Путин ведёт игру».