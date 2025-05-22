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В США стартует программа «золотых» видов на жительство

12:09 190

В ближайшие дни в США стартует программа выдачи «золотых карт» — вида на жительство для состоятельных иностранцев стоимостью 5 миллионов долларов.

Об этом сообщил министр торговли Говард Лютник на мероприятии издания Axios.

Сайт Trumpcard.gov, на котором можно будет подать заявку, должен заработать в течение недели. По словам Лютника, программа будет интересна «любому, у кого есть финансовые возможности, но нет американского гражданства». Он также отметил, что наличие плана Б на случай непредвиденных обстоятельств даёт таким людям уверенность: «Прибываешь в США, и сотрудник иммиграционной службы говорит: «Добро пожаловать домой».

Программа «золотых карт» была анонсирована Дональдом Трампом в феврале 2025 года как альтернатива визам EB-5, которые требуют вложений в размере не менее $1,8 млн в экономику США. По мнению Лютника, инициатива может помочь сократить федеральный долг страны, который превысил $36 трлн. Министр торговли подсчитал, что если будет продано 200 тысяч карт, это принесёт около триллиона долларов.

Трамп выразил надежду на продажу более миллиона карт. Отвечая на вопрос о возможности покупки со стороны российских предпринимателей, он отметил: «Да, возможно. Я знаю несколько российских олигархов, которые являются очень милыми людьми».

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