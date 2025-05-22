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Масштабная атака на Россию
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Масштабная атака на Россию

Новые беспилотники летят на Москву

ОБНОВЛЕНО 15:18
15:18 2893

Отражена атака еще трех БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

В Росавиации ранее сообщили о введении ограничений на работу аэропорта Жуковский с 14:20 по бакинскому времени. 

*** 13:41 

В аэропортах Москвы задерживаются десятки рейсов на вылет и на прилет. Задержки возникли на фоне отражения атак беспилотников, пишут российские СМИ.

Согласно онлайн-табло, на вылет из Шереметьево задержаны 15 рейсов, семь отменено, в Домодедово - шесть отмененных, во Внуково задерживается 12 рейсов, в Жуковском - один отменен, два задержано.

На прилет в Шереметьево задерживается 46 рейсов, четыре отменено, в Домодедово - 42 задержано, три отменено, во Внуково задержано 26 рейсов, отменено три, в Жуковском — четыре задержано, два отменено.

По данным Минобороны РФ, в течение ночи на подлете к Москве сбили 35 БПЛА. С утра Домодедово снова вводил ограничения на прием и отправку рейсов. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о пяти сбитых дронах.

Вслед за этим стало известно, что аэропорт «Жуковский» вслед за аэропортом «Домодедово» возобновил работу.

Вместе с тем самарский аэропорт Курумоч приостановил прием и отправку рейсов, сообщила Росавиация. В настоящее время ограничения продолжают действовать в аэропортах Тамбова и Калуги.

*** 12:43 

Мэр Москвы Сергей Собянин в течение часа сообщил о двух отраженных атаках БПЛА. Силы ПВО сбили два беспилотника, летевших на город, позднее — еще три дрона. На месте падения обломков работают экстренные службы, уточнил мэр российской столицы.

Из-за угрозы атаки БПЛА с утра в Москве приостановили работу аэропорты Домодедово и Жуковский. По информации Министерства обороны, в течение ночи на подлете к столице сбили 35 беспилотников. О пострадавших и повреждениях на земле не сообщалось.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков объявил в четверг утром, что на фоне массированных атак украинских дронов военные решили отключить мобильный интернет в регионе. «Вооруженными силами Российской Федерации принято решение о введении временных ограничений в работе мобильного интернета и предоставлении услуг связи на территории региона. Решение непростое, но необходимое», — сообщил Клычков.

По его словам, в ночь на 22 мая в области уничтожили более 20 беспилотников ВСУ. Глава региона попросил жителей отнестись к ограничениям «с пониманием».

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