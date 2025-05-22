Новые беспилотники летят на Москву

Отражена атака еще трех БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
В Росавиации ранее сообщили о введении ограничений на работу аэропорта Жуковский с 14:20 по бакинскому времени.
*** 13:41
В аэропортах Москвы задерживаются десятки рейсов на вылет и на прилет. Задержки возникли на фоне отражения атак беспилотников, пишут российские СМИ.
Согласно онлайн-табло, на вылет из Шереметьево задержаны 15 рейсов, семь отменено, в Домодедово - шесть отмененных, во Внуково задерживается 12 рейсов, в Жуковском - один отменен, два задержано.
На прилет в Шереметьево задерживается 46 рейсов, четыре отменено, в Домодедово - 42 задержано, три отменено, во Внуково задержано 26 рейсов, отменено три, в Жуковском — четыре задержано, два отменено.
По данным Минобороны РФ, в течение ночи на подлете к Москве сбили 35 БПЛА. С утра Домодедово снова вводил ограничения на прием и отправку рейсов. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о пяти сбитых дронах.
Вслед за этим стало известно, что аэропорт «Жуковский» вслед за аэропортом «Домодедово» возобновил работу.
Вместе с тем самарский аэропорт Курумоч приостановил прием и отправку рейсов, сообщила Росавиация. В настоящее время ограничения продолжают действовать в аэропортах Тамбова и Калуги.
*** 12:43
Мэр Москвы Сергей Собянин в течение часа сообщил о двух отраженных атаках БПЛА. Силы ПВО сбили два беспилотника, летевших на город, позднее — еще три дрона. На месте падения обломков работают экстренные службы, уточнил мэр российской столицы.
Из-за угрозы атаки БПЛА с утра в Москве приостановили работу аэропорты Домодедово и Жуковский. По информации Министерства обороны, в течение ночи на подлете к столице сбили 35 беспилотников. О пострадавших и повреждениях на земле не сообщалось.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков объявил в четверг утром, что на фоне массированных атак украинских дронов военные решили отключить мобильный интернет в регионе. «Вооруженными силами Российской Федерации принято решение о введении временных ограничений в работе мобильного интернета и предоставлении услуг связи на территории региона. Решение непростое, но необходимое», — сообщил Клычков.
По его словам, в ночь на 22 мая в области уничтожили более 20 беспилотников ВСУ. Глава региона попросил жителей отнестись к ограничениям «с пониманием».