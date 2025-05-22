Новые беспилотники летят на Москву

Отражена атака еще трех БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин. В Росавиации ранее сообщили о введении ограничений на работу аэропорта Жуковский с 14:20 по бакинскому времени.

В аэропортах Москвы задерживаются десятки рейсов на вылет и на прилет. Задержки возникли на фоне отражения атак беспилотников, пишут российские СМИ.

Согласно онлайн-табло, на вылет из Шереметьево задержаны 15 рейсов, семь отменено, в Домодедово - шесть отмененных, во Внуково задерживается 12 рейсов, в Жуковском - один отменен, два задержано.

На прилет в Шереметьево задерживается 46 рейсов, четыре отменено, в Домодедово - 42 задержано, три отменено, во Внуково задержано 26 рейсов, отменено три, в Жуковском — четыре задержано, два отменено.

По данным Минобороны РФ, в течение ночи на подлете к Москве сбили 35 БПЛА. С утра Домодедово снова вводил ограничения на прием и отправку рейсов. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о пяти сбитых дронах.

Вслед за этим стало известно, что аэропорт «Жуковский» вслед за аэропортом «Домодедово» возобновил работу.

Вместе с тем самарский аэропорт Курумоч приостановил прием и отправку рейсов, сообщила Росавиация. В настоящее время ограничения продолжают действовать в аэропортах Тамбова и Калуги.