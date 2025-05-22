Джордже Симион не умеет проигрывать

Конституционный суд (КС) Румынии утвердил результаты выборов главы государства, прошедших 4 и 18 мая. Об этом сообщило агентство Agerpress.
На торжественном заседании КС, где было принято это решение, присутствовали избранный президент Румынии Никушор Дан и врио главы государства Илие Боложан.
В течение 24 часов спикеры обеих палат парламента Румынии должны созвать депутатов и сенаторов на совместное заседание для принесения присяги избранным президентом. Принесение присяги будет зафиксировано в специальной декларации парламента, которая будет означать начало выполнения обязанностей новым главой румынского государства.
Проигравший президентские выборы в Румынии Джордже Симион назвал решение Конституционного суда (КС) не аннулировать результаты второго тура государственным переворотом.
«Конституционный суд Румынии продолжил попытки государственного переворота! Все, что мы можем сделать, - это бороться», - написал он в Facebook.
Симион также призвал граждан Румынии присоединиться к его националистическому Альянсу за объединение румын «сегодня или в ближайшие недели». В комментариях к посту он разместил ссылку на сайт, где можно подать заявку на членство в его партии.
*** 12:55
Конституционный суд Румынии отклонил жалобу лидера националистического Альянса за объединение румын Джордже Симиона, который требовал аннулировать итоги второго тура президентских выборов.
Об этом сообщается на официальном сайте суда.
В постановлении говорится, что суд рассмотрел ходатайство Симиона об отмене результатов голосования и единогласно признал его необоснованным. Решение является окончательным и будет опубликовано в официальном вестнике страны. Информация также направлена в Центральное избирательное бюро.
Ранее Симион заявлял о намерении обжаловать результаты, утверждая, что против него действовал механизм фальсификаций. По его словам, независимому кандидату Никушору Дану были «добавлены голоса», а вмешательство в процесс якобы осуществляли власти Франции, Польши, Молдовы и Испании.
Второй тур президентских выборов состоялся 18 мая. Победу одержал Никушор Дан с результатом 53,60% голосов. Симион получил 46,40%. Повторное голосование проводилось после отмены результатов первого тура, прошедшего 24 ноября 2024 года. Тогда лидером стал Кэлин Джорджеску, но позже суд признал кампанию незаконно профинансированной, а избирательную систему — подверженной внешним вмешательствам и кибератакам.