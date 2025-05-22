Джордже Симион не умеет проигрывать

Конституционный суд (КС) Румынии утвердил результаты выборов главы государства, прошедших 4 и 18 мая. Об этом сообщило агентство Agerpress.

На торжественном заседании КС, где было принято это решение, присутствовали избранный президент Румынии Никушор Дан и врио главы государства Илие Боложан.

В течение 24 часов спикеры обеих палат парламента Румынии должны созвать депутатов и сенаторов на совместное заседание для принесения присяги избранным президентом. Принесение присяги будет зафиксировано в специальной декларации парламента, которая будет означать начало выполнения обязанностей новым главой румынского государства.

Проигравший президентские выборы в Румынии Джордже Симион назвал решение Конституционного суда (КС) не аннулировать результаты второго тура государственным переворотом.

«Конституционный суд Румынии продолжил попытки государственного переворота! Все, что мы можем сделать, - это бороться», - написал он в Facebook.

Симион также призвал граждан Румынии присоединиться к его националистическому Альянсу за объединение румын «сегодня или в ближайшие недели». В комментариях к посту он разместил ссылку на сайт, где можно подать заявку на членство в его партии.