Амбициозные хуситы

Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» пытаются «удвоить свои возможности» для интенсификации атак на Израиль. Об этом заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа.

«На фоне эскалации в Газе йеменские вооруженные силы работают над удвоением своих возможностей и потенциала для расширения операций поддержки и интенсификации боевых действий», - сказал представитель движения в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.

По словам Сариа, так называемые операции поддержки, которые хуситы совершают в знак солидарности с палестинцами, предполагают «блокаду аэропорта Бен-Гурион, запрет на заход всех судов в порт Хайфа, а также запрет на проход израильских судов через Красное море и Аравийское море».