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Масштабная атака на Россию

Амбициозные хуситы

обновлено 16:42
16:42 2286

Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» пытаются «удвоить свои возможности» для интенсификации атак на Израиль. Об этом заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа.

«На фоне эскалации в Газе йеменские вооруженные силы работают над удвоением своих возможностей и потенциала для расширения операций поддержки и интенсификации боевых действий», - сказал представитель движения в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.

По словам Сариа, так называемые операции поддержки, которые хуситы совершают в знак солидарности с палестинцами, предполагают «блокаду аэропорта Бен-Гурион, запрет на заход всех судов в порт Хайфа, а также запрет на проход израильских судов через Красное море и Аравийское море».

*** 16:11

Йеменские хуситы заявили о втором за день ракетном ударе по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве.

*** 12:59

Хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве с использованием баллистической ракеты, утверждает представитель боевиков Яхья Сари.

«Ракетные войска… провели военную операцию, в ходе которой атаковали… аэропорт Бен-Гурион в оккупированном регионе Яффо (имеется в виду Тель-Авив) с использованием баллистической ракеты «Зульфикар», - сказал Сари в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.

Армия Израиля сообщила о двух запусках ракет из Йемена. Подробности пока не приводятся.

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