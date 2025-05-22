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Масштабная атака на Россию
Новость дня
Масштабная атака на Россию

Россия атаковала Украину почти 130 беспилотниками и «Искандером»

13:20 823

Россия в ночь на четверг, 22 мая, атаковала Украину 128 ударными беспилотниками и дронами-имитаторами, 74 из них были сбиты, еще 38 «локационно потеряны» или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, заявили Воздушные силы ВСУ.

Кроме того, нанесен удар одной ракетой «Искандер-М», говорится в сводке.

В результате атак пострадали Харьковская, Днепропетровская, Донецкая и Николаевская области, сообщили в ВСУ.

В Харькове ракета попала по частному сектору, повреждены восемь домов, двое человек пострадали — у них была острая реакция на стресс, сообщал мэр города Игорь Терехов. В Днепропетровской области из-за массированной атаки дронов в городе Павлоград было повреждено промышленное предприятие, сообщала областная военная администрация.

Россияне запустили баллистическую ракету из района российского города Таганрог, а дроны из городов Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск и Крыма.

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