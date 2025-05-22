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Евразия вместо Европы

13:25 1281

В повестке правительства Армении нет вопроса о выходе из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), законодательные инициативы по евроинтеграции этого не предусматривают. Об этом заявил журналистам министр экономики Армении Геворг Папоян.

«Армения - член Евразийского экономического союза (ЕАЭС), и нет повестки по выходу из этой организации. Мы продолжаем работать в этой логике», - сказал он.

«Во-первых, мы сейчас находимся в другом экономическом союзе (ЕАЭС). Во-вторых, Армения не представляла заявки (на членство в ЕС). И об иной повестке я, хотя бы как член правительства, не знаю», - добавил Папоян.

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