USD 1.7000
EUR 1.9260
RUB 2.1283
Подписаться на уведомления
Масштабная атака на Россию
Новость дня
Масштабная атака на Россию

G7 согласовала поддержку Украины, но не оформила документ

13:56 618

Министры финансов стран «Большой семерки» договорились о продолжении поддержки Украины в её сопротивлении российской агрессии.

Об этом заявил министр финансов Германии Ларс Клингбайль на полях встречи G7 в Канаде.

«Стало ясно, что в рамках формата G7 поддержка будет продолжаться без изменений и что Украина может рассчитывать на сильную солидарность и существенную поддержку со стороны стран G7», — отметил Клингбайль.

При этом, как уточняет агентство, к концу среды итоговое заявление с формализованными обязательствами все еще не было согласовано.

«Мы интенсивно работаем над ним — есть еще несколько моментов, которые нам нужно решить. Но я с осторожным оптимизмом смотрю на то, что у нас все получится», — добавил Клингбайль.

Bloomberg указывает на сохраняющуюся неопределенность в преддверии июньского саммита G7, особенно в части будущей поддержки со стороны США.

Ранее Евросоюз утвердил 17-й пакет санкций против России. Новые ограничения затронули почти 200 судов так называемого «теневого флота». Кроме того, в ЕС готовят дополнительные меры, направленные на финансовый сектор РФ.

Несмотря на это, по словам государственного секретаря США Марко Рубио, администрация Вашингтона пока не планирует выделять дополнительные пакеты военной помощи сверх уже одобренных программ.

Арабы смогут летать в Габалу за сущие копейки
Арабы смогут летать в Габалу за сущие копейки
15:41 208
Госдума рассмотрит вопрос восстановления СССР
Госдума рассмотрит вопрос восстановления СССР
13:59 3550
Вашингтон прекратил дело против Зии Мамедова и Арифа Аскерова
Вашингтон прекратил дело против Зии Мамедова и Арифа Аскерова главное на этот час; все еще актуально
11:16 3712
У российских границ будет в 10 раз больше немецких войск
У российских границ будет в 10 раз больше немецких войск
14:44 961
Путин может поехать в Украину
Путин может поехать в Украину
14:14 1874
Азербайджан завозит масло за 12 манатов, а продает за 23 маната. Почему?
Азербайджан завозит масло за 12 манатов, а продает за 23 маната. Почему?
12:44 3967
ОПЕК хочет залить мировой рынок нефтью
ОПЕК хочет залить мировой рынок нефтью
13:05 1533
Глава украинской дипломатии едет в Баку
Глава украинской дипломатии едет в Баку
12:52 1909
Новые беспилотники летят на Москву
Новые беспилотники летят на Москву ОБНОВЛЕНО 15:18
15:18 2902
Пассажирам на радость: метро Баку ускоряет интервалы
Пассажирам на радость: метро Баку ускоряет интервалы
12:00 2366
Раскрыта загадка странного рукопожатия Макрона с Эрдоганом
Раскрыта загадка странного рукопожатия Макрона с Эрдоганом наш обзор; все еще актуально
10:05 6223

ЭТО ВАЖНО

Арабы смогут летать в Габалу за сущие копейки
Арабы смогут летать в Габалу за сущие копейки
15:41 208
Госдума рассмотрит вопрос восстановления СССР
Госдума рассмотрит вопрос восстановления СССР
13:59 3550
Вашингтон прекратил дело против Зии Мамедова и Арифа Аскерова
Вашингтон прекратил дело против Зии Мамедова и Арифа Аскерова главное на этот час; все еще актуально
11:16 3712
У российских границ будет в 10 раз больше немецких войск
У российских границ будет в 10 раз больше немецких войск
14:44 961
Путин может поехать в Украину
Путин может поехать в Украину
14:14 1874
Азербайджан завозит масло за 12 манатов, а продает за 23 маната. Почему?
Азербайджан завозит масло за 12 манатов, а продает за 23 маната. Почему?
12:44 3967
ОПЕК хочет залить мировой рынок нефтью
ОПЕК хочет залить мировой рынок нефтью
13:05 1533
Глава украинской дипломатии едет в Баку
Глава украинской дипломатии едет в Баку
12:52 1909
Новые беспилотники летят на Москву
Новые беспилотники летят на Москву ОБНОВЛЕНО 15:18
15:18 2902
Пассажирам на радость: метро Баку ускоряет интервалы
Пассажирам на радость: метро Баку ускоряет интервалы
12:00 2366
Раскрыта загадка странного рукопожатия Макрона с Эрдоганом
Раскрыта загадка странного рукопожатия Макрона с Эрдоганом наш обзор; все еще актуально
10:05 6223
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться