G7 согласовала поддержку Украины, но не оформила документ

«Стало ясно, что в рамках формата G7 поддержка будет продолжаться без изменений и что Украина может рассчитывать на сильную солидарность и существенную поддержку со стороны стран G7», — отметил Клингбайль.

Об этом заявил министр финансов Германии Ларс Клингбайль на полях встречи G7 в Канаде.

Министры финансов стран «Большой семерки» договорились о продолжении поддержки Украины в её сопротивлении российской агрессии.

При этом, как уточняет агентство, к концу среды итоговое заявление с формализованными обязательствами все еще не было согласовано.

«Мы интенсивно работаем над ним — есть еще несколько моментов, которые нам нужно решить. Но я с осторожным оптимизмом смотрю на то, что у нас все получится», — добавил Клингбайль.

Bloomberg указывает на сохраняющуюся неопределенность в преддверии июньского саммита G7, особенно в части будущей поддержки со стороны США.

Ранее Евросоюз утвердил 17-й пакет санкций против России. Новые ограничения затронули почти 200 судов так называемого «теневого флота». Кроме того, в ЕС готовят дополнительные меры, направленные на финансовый сектор РФ.

Несмотря на это, по словам государственного секретаря США Марко Рубио, администрация Вашингтона пока не планирует выделять дополнительные пакеты военной помощи сверх уже одобренных программ.