Госдума рассмотрит вопрос восстановления СССР

Так она прокомментировала слова советника президента РФ Антона Кобякова о том, что Советский Союз «юридически еще существует», так как процедура его роспуска якобы была нарушена.

Роспуск СССР был «незаконным», его юридический статус требует рассмотрения, и депутаты готовы поднять этот вопрос. Об этом заявила ТАСС член ЦК КПРФ, глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

По словам Останиной, на референдуме в 1991 году большинство граждан проголосовали за сохранение СССР.

«То есть и юридически, и политически, и с точки зрения человеческой, по сути дела, прекращение существования Советского Союза было незаконным, поскольку никто не наделял полномочиями ни [Станислава] Шушкевича, ни [Бориса] Ельцина, ни [Леонида] Кравчука подписывать так называемые Беловежские соглашения. И до сегодняшнего дня это юридически спорный документ», - утверждает коммунистка Останина.

Она заявила, что «абсолютно согласна с советником президента».

Останина полагает, что «мы должны все-таки организовать расследование сегодня. И если уж эту позицию высказал советник президента, то, мне кажется, что за нами дело не станет. И мы готовы принять политическое решение, в Государственной думе будем говорить об этом».

Накануне советник президента России Антон Кобяков, выступая на итоговой пресс-конференции Петербургского международного юридического форума, заявил, что при распаде Советского Союза «была нарушена юридическая процедура» и что это означает, что СССР якобы «все еще существует». Кобяков сказал, что СССР был создан по решению Съезда народных депутатов, поэтому его следовало распускать по решению того же органа. «А если юридическая была нарушена процедура, то получается – юридически СССР существует. Так говорят специалисты конституционного права. Но если СССР не распущен, то логически с правовой точки зрения получается, что украинский кризис — это внутренний процесс», — утверждал советник Путина.