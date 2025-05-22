Вашингтон проведет ревизию помощи Украине

«Очевидно, что вся наша помощь будет проанализирована», — сказал Рубио, выступая в Конгрессе США. Он напомнил, что контроль за расходами осуществляют генеральные инспекторы, в том числе специальный генеральный инспектор, назначенный для оценки помощи Украине.

В случае выявления нарушений, по его словам, будут предприняты соответствующие меры.

«Если мы когда-нибудь обнаружим незаконное присвоение или манипуляции, то мы обязательно этим займёмся», — подчеркнул он.

Рубио также отметил, что ключевая цель США — прекращение боевых действий между Россией и Украиной.

«Мы предоставили Украине чрезвычайную помощь, но эта война теперь должна закончиться. Нет военного решения этой войны. Она заканчивается только переговорным урегулированием, и чем быстрее она закончится, тем меньше людей погибнет, тем меньше денег будет потрачено и тем меньше будет разрушений», — заявил он.

По его словам, «главный приоритет президента — положить конец войне раз и навсегда».

Ранее, в феврале, Владимир Зеленский сообщал, что с начала полномасштабного вторжения Украина получила от США около 105 миллиардов долларов в виде военной и иной поддержки в сфере безопасности.