Новый президент Румынии дал обещание Киеву

Румыния намерена продолжать оказание помощи Украине и готова участвовать в ее послевоенном восстановлении.

Об этом заявил избранный президент страны Никушор Дан на полях Форума по безопасности на Черном море и Балканах.

«Помощь Украине будет продолжаться. Мы все, конечно, хотим как можно скорее достичь мира или по крайней мере перемирия. До тех пор Европа и Румыния как часть Европы должны обеспечить Украину всеми необходимыми аргументами, чтобы мир, о котором она будет вести переговоры, был для нее максимально разумным», — сказал Дан. «И после того, как мы это сделаем, мы, конечно, будем открыты для участия в мероприятиях по восстановлению [страны]».