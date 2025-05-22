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Масштабная атака на Россию
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Масштабная атака на Россию

Новый президент Румынии дал обещание Киеву

14:28 988

Румыния намерена продолжать оказание помощи Украине и готова участвовать в ее послевоенном восстановлении.

Об этом заявил избранный президент страны Никушор Дан на полях Форума по безопасности на Черном море и Балканах.

«Помощь Украине будет продолжаться. Мы все, конечно, хотим как можно скорее достичь мира или по крайней мере перемирия. До тех пор Европа и Румыния как часть Европы должны обеспечить Украину всеми необходимыми аргументами, чтобы мир, о котором она будет вести переговоры, был для нее максимально разумным», — сказал Дан. «И после того, как мы это сделаем, мы, конечно, будем открыты для участия в мероприятиях по восстановлению [страны]».

Он также отметил, что поддерживал действия Бухареста по оказанию помощи Киеву, «хоть и был в некотором роде противником правительств последних трёх лет».

«Это был правильный подход, потому что Румыния думала не только о своей безопасности, но и о ситуации в Молдове», — добавил он.

Напомним, на прошедших 18 мая выборах президента Румынии победил независимый кандидат Никушор Дан. Он набрал 53,60% голосов, опередив лидера националистического Альянса за объединение румын Джордже Симиона, получившего 46,40%. При этом среди голосовавших за рубежом Симион опередил Дана — 55,86% против 44,14%.

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