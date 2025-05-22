Российских хакеров обвиняют в массовом взломе камер

Об этом говорится в отчете, который подготовил Национальный центр кибербезопасности Великобритании при участии агентств из США и стран Европы, сообщает The Guardian. По их данным, российские хакеры из APT 28 с 2022 года проводят киберкампанию против государственных и частных организаций в странах-членах НАТО.

Разведслужбы Великобритании и ее союзников обвинили подразделение ГРУ, известное как APT 28 или Fancy Bear, в попытке получить доступ к камерам видеонаблюдения, чтобы отслеживать западную помощь, поступающую в Украину, и препятствовать поставкам.

В документе говорится, что хакеры для отслеживания поставок в Украину получили доступ к частным камерам видеонаблюдения, а также к дорожным камерам. Всего речь идет о 10 тысячах камер, расположенных вблизи пограничных переходов, военных объектов и железнодорожных станций. 80% взломанных камер находились в Украине, 10% — в Румынии, 4% — в Польше, 2,8% — в Венгрии и 1,7% — в Словакии. Местоположение остальных камер не сообщается.

Хакеры также предприняли другие действия, направленные на сбор конфиденциальной информации о поставках западной помощи Киеву, включая расписание поездов и накладные на грузы. Среди прочего, по данным авторов отчета, они рассылали фишинговые письма с порнографией и поддельными документами, а также воровали пароли для доступа к системам.

Национальный центр кибербезопасности Великобритании призвал частные компании, участвующие в доставке помощи Украине, «принять срочные меры по защите».

Помимо организаций, оказывающих помощь Украине, целями российской кибероперации являются логистические и технологические компании, оборонные предприятия, IT-компании, морские порты, аэропорты и системы управления воздушным движением в ряде стран-членов НАТО, предупредили западные разведслужбы.

По данным властей США, группировка хакеров APT 28 или Fancy Bear, состоящая из кадровых офицеров российской военной разведки, базируется в московской войсковой части №26165 на Комсомольском проспекте, 20. Хакеров Fancy Bear обвиняли во взломе серверов Национального комитета Демократической партии и электронной почты бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон, кибератаках на Бундестаг и Социал-демократическую партию Германии, на другие западные учреждения. В 2020 году Евросоюз ввел санкции против начальника ГРУ Игоря Костюкова и его подчиненных из 85-го Главного центра специальных служб ГРУ.