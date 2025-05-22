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Масштабная атака на Россию
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Масштабная атака на Россию

У российских границ будет в 10 раз больше немецких войск

14:44 968

Германия усилит свою танковую бригаду в Литве, чтобы укрепить восточный фланг НАТО в целях сдерживания России, пишет Bloomberg. К концу 2027 года численность подразделения будет увеличена до 5000 военнослужащих с нынешних 500.

Решение принято в рамках пересмотра оборонной стратегии НАТО из-за вторжения в Украину — после нескольких месяцев давления со стороны Литвы, которая зажата между российской Калининградской областью и союзником Кремля Беларусью.

Сейчас в балтийской республике находятся 400 немецких военнослужащих, к концу года их будет 500. Солдаты уже приступили к первым тренировкам и учениям на месте, которые будут активизированы в ближайшие месяцы, сообщил представитель Минобороны Германии. В феврале 2026 года многонациональные силы НАТО в Литве подчинят 45-й танковой бригаде, в результате чего численность подразделения увеличится до 1800 человек. К лету 2026 года Берлин планирует разместить в республике почти 2000 солдат.

США после возвращения в кресло президента Дональда Трампа собрались сократить обязательства по обеспечению безопасности Европы, поэтому Германия пообещала играть большую роль в обороне континента. Это будет первая немецкая бригада боевых танков, постоянно дислоцированная за рубежом со времен Второй мировой войны. 22 мая канцлер Фридрих Мерц и глава Минобороны Борис Писториус примут участие в ее торжественной перекличке в центре Вильнюса.

Однако полноценное развертывание бригады к концу 2027 года зависит от того, насколько быстро литовские власти смогут создать инфраструктуру и жилье для размещения еще 3000 солдат. Балтийская страна оценивает необходимые расходы примерно в 1 млрд евро.

Другим препятствием является борьба Германии за привлечение большего количества молодых людей на службу в собственной армии. Недавно Берлин одобрил закон о повышении оплаты и улучшении условий труда для солдат, дислоцированных за границей.

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