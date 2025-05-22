Европейцы переполошились из-за Палестины

«Если бы Европа захотела, то у нее есть много возможностей повлиять на Израиль, — сказал Боррель в эфире испанской радиостанции Cadena SER. — Половина бомб, которые падают на Газу, — это бомбы, произведенные в Европе».

Бывший верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз располагает реальными возможностями повлиять на Израиль в контексте конфликта в секторе Газа.

Он также отметил, что Еврокомиссия «может предложить ограничить торговлю с Израилем». По мнению экс-главы дипломатии ЕС, он поддерживает введение санкций против отдельных членов израильского правительства, хотя и добавил: «Но у меня нет надежд на то, что это произойдет».

Боррель также выразил мнение, что Евросоюз «серьезно утратил доверие остального мира» из-за разного подхода к конфликтам в Украине и Палестине.

Боевые действия в секторе Газа были возобновлены 18 марта. Израильская армия нанесла по анклаву массированные удары, прервав установленное в январе перемирие. Канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху обосновала это отказом ХАМАС принять предложения, выдвинутые посредниками, включая спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. В свою очередь, представители ХАМАС возложили ответственность за эскалацию на Израиль и США.