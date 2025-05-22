USD 1.7000
EUR 1.9260
RUB 2.1283
Подписаться на уведомления
Масштабная атака на Россию
Новость дня
Масштабная атака на Россию

Эрдоган: Не стремлюсь к переизбранию, но...

14:56 1123

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, возвращаясь из Венгрии после неформального саммита Организации тюркских государств (ОТГ) в Будапеште, заявил, что новая гражданская конституция необходима для будущего страны, а не для его личных амбиций.

«Связывать новую конституцию с моей кандидатурой неверно. Я не стремлюсь к переизбранию. Мы хотим конституцию для Турции», — подчеркнул он, отвечая на вопросы журналистов. Эрдоган отметил, что текущая конституция, созданная после военного переворота, «не отвечает вызовам современности», и призвал оппозиционную CHP к «сотрудничеству для разработки новой, гражданской и демократической конституции».

На саммите ОТГ, организованном премьером Венгрии Виктором Орбаном, Эрдоган высоко оценил отношения с Будапештом, отметив поддержку в вопросе вступления Турции в ЕС и сотрудничество в энергетике, сельском хозяйстве и обороне.

Касаясь внутренней политики, Эрдоган назвал успехом решение террористической организации РПК сложить оружие и самораспуститься, связав это с многолетней борьбой и стойкостью семей погибших. Он отметил, что процесс разоружения позволит прокурдской партии DEM усилить политическую роль. По поводу Сирии Эрдоган сообщил о снятии санкций США и ЕС после переговоров с президентом США Дональдом Трампом, а также о контроле за процессом разоружения РПК.

Эрдоган раскритиковал CHP за попытки «дискредитировать» открытие газовых месторождений в Черном море и субсидии на газ, указав на их собственные повышения тарифов на воду на 1065% за шесть лет. Он подчеркнул успехи в экономике, включая снижение инфляции до минимума за 40 месяцев и планы по расширению поддержки реального сектора через Кредитный гарантийный фонд.

На обвинения лидера CHP Озгюра Озеля в «местной диктатуре» Эрдоган ответил, что народ Турции «знает правду», а статья американского издания Newsweek, назвавшая его «глобальным лидером» и «союзником Трампа», отражает «растущее влияние Турции благодаря политической стабильности».

Арабы смогут летать в Габалу за сущие копейки
Арабы смогут летать в Габалу за сущие копейки
15:41 236
Госдума рассмотрит вопрос восстановления СССР
Госдума рассмотрит вопрос восстановления СССР
13:59 3575
Вашингтон прекратил дело против Зии Мамедова и Арифа Аскерова
Вашингтон прекратил дело против Зии Мамедова и Арифа Аскерова главное на этот час; все еще актуально
11:16 3721
У российских границ будет в 10 раз больше немецких войск
У российских границ будет в 10 раз больше немецких войск
14:44 970
Путин может поехать в Украину
Путин может поехать в Украину
14:14 1888
Азербайджан завозит масло за 12 манатов, а продает за 23 маната. Почему?
Азербайджан завозит масло за 12 манатов, а продает за 23 маната. Почему?
12:44 3980
ОПЕК хочет залить мировой рынок нефтью
ОПЕК хочет залить мировой рынок нефтью
13:05 1538
Глава украинской дипломатии едет в Баку
Глава украинской дипломатии едет в Баку
12:52 1915
Новые беспилотники летят на Москву
Новые беспилотники летят на Москву ОБНОВЛЕНО 15:18
15:18 2913
Пассажирам на радость: метро Баку ускоряет интервалы
Пассажирам на радость: метро Баку ускоряет интервалы
12:00 2371
Раскрыта загадка странного рукопожатия Макрона с Эрдоганом
Раскрыта загадка странного рукопожатия Макрона с Эрдоганом наш обзор; все еще актуально
10:05 6232

ЭТО ВАЖНО

Арабы смогут летать в Габалу за сущие копейки
Арабы смогут летать в Габалу за сущие копейки
15:41 236
Госдума рассмотрит вопрос восстановления СССР
Госдума рассмотрит вопрос восстановления СССР
13:59 3575
Вашингтон прекратил дело против Зии Мамедова и Арифа Аскерова
Вашингтон прекратил дело против Зии Мамедова и Арифа Аскерова главное на этот час; все еще актуально
11:16 3721
У российских границ будет в 10 раз больше немецких войск
У российских границ будет в 10 раз больше немецких войск
14:44 970
Путин может поехать в Украину
Путин может поехать в Украину
14:14 1888
Азербайджан завозит масло за 12 манатов, а продает за 23 маната. Почему?
Азербайджан завозит масло за 12 манатов, а продает за 23 маната. Почему?
12:44 3980
ОПЕК хочет залить мировой рынок нефтью
ОПЕК хочет залить мировой рынок нефтью
13:05 1538
Глава украинской дипломатии едет в Баку
Глава украинской дипломатии едет в Баку
12:52 1915
Новые беспилотники летят на Москву
Новые беспилотники летят на Москву ОБНОВЛЕНО 15:18
15:18 2913
Пассажирам на радость: метро Баку ускоряет интервалы
Пассажирам на радость: метро Баку ускоряет интервалы
12:00 2371
Раскрыта загадка странного рукопожатия Макрона с Эрдоганом
Раскрыта загадка странного рукопожатия Макрона с Эрдоганом наш обзор; все еще актуально
10:05 6232
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться