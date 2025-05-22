Эрдоган: Не стремлюсь к переизбранию, но...

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, возвращаясь из Венгрии после неформального саммита Организации тюркских государств (ОТГ) в Будапеште, заявил, что новая гражданская конституция необходима для будущего страны, а не для его личных амбиций.

«Связывать новую конституцию с моей кандидатурой неверно. Я не стремлюсь к переизбранию. Мы хотим конституцию для Турции», — подчеркнул он, отвечая на вопросы журналистов. Эрдоган отметил, что текущая конституция, созданная после военного переворота, «не отвечает вызовам современности», и призвал оппозиционную CHP к «сотрудничеству для разработки новой, гражданской и демократической конституции».

На саммите ОТГ, организованном премьером Венгрии Виктором Орбаном, Эрдоган высоко оценил отношения с Будапештом, отметив поддержку в вопросе вступления Турции в ЕС и сотрудничество в энергетике, сельском хозяйстве и обороне.

Касаясь внутренней политики, Эрдоган назвал успехом решение террористической организации РПК сложить оружие и самораспуститься, связав это с многолетней борьбой и стойкостью семей погибших. Он отметил, что процесс разоружения позволит прокурдской партии DEM усилить политическую роль. По поводу Сирии Эрдоган сообщил о снятии санкций США и ЕС после переговоров с президентом США Дональдом Трампом, а также о контроле за процессом разоружения РПК.

Эрдоган раскритиковал CHP за попытки «дискредитировать» открытие газовых месторождений в Черном море и субсидии на газ, указав на их собственные повышения тарифов на воду на 1065% за шесть лет. Он подчеркнул успехи в экономике, включая снижение инфляции до минимума за 40 месяцев и планы по расширению поддержки реального сектора через Кредитный гарантийный фонд.

На обвинения лидера CHP Озгюра Озеля в «местной диктатуре» Эрдоган ответил, что народ Турции «знает правду», а статья американского издания Newsweek, назвавшая его «глобальным лидером» и «союзником Трампа», отражает «растущее влияние Турции благодаря политической стабильности».