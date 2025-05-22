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В голове «Родины-матери» нашли труп мужчины

14:59 1195

В голове монумента «Родина-мать зовет!» в Волгограде нашли труп мужчины. Об этом сообщают местные издания — V1, «Блокнот» и «Новости Волгограда» со ссылкой на источник.

Позднее стало известно, что умерший являлся ректором одного из вузов. 

«Сейчас оцепления нет, люди спокойно ходят у подножья скульптуры. Дверь внутрь закрыта. Только что уехали сотрудники полиции и кинологи», — передает с места корреспондент V1.RU.

Мужчина, умерший в голове статуи «Родина-мать зовет!», по данным ТГ канала SHOT, - ректор московской академии физической культуры Николай Чесноков.

По информации канала, 68-летний Чесноков прошел внутрь скульптуры в составе экскурсионной группы, поднялся наверх по лестницам вместе с остальными. Статуя внутри полая, разбита на ячейки, там узкие проходы и лестницы. Наверху мужчина лежал какое-то время, ему пытались оказать первую помощь другие участники экскурсии. Но спасти не смогли. Он умер до приезда скорой.

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