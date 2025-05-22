Обмен пленными между РФ и Украиной проведут поэтапно

Проведение масштабного обмена пленными с Украиной по формуле «1000 на 1000» будет разбито на несколько дней.
Об этом сообщил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, представляющий парламентскую координационную группу по вопросам военной операции.
«Провести такой обмен в один день технически сложно», — отметил парламентарий.
Напомним, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными на первых за три года прямых переговорах, состоявшихся в Стамбуле. Обсуждение условий и логистики продолжается, подробности пока официально не раскрываются.