Россия забирает Запорожскую АЭС

Захваченная Запорожская атомная электростанция, вероятно, уже подключена к энергосистеме России или будет интегрирована в нее в ближайшие недели.
Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.
По его словам, строительство линии электропередачи от ЗАЭС активно продолжается.
«Фиксируем новую магистраль через Мариупольский район. В частности, на участке 47°08'55.7"N 37°18'40.0"E с февраля по май построен распределительный узел продуктопровода вместе с компрессорной станцией, а на участке 47°02'27.2"N 37°05'17.5"E заканчивают соединение с сетью», - сказал он.
Андрющенко опубликовал карту, на которой, по его утверждению, отображен процесс подключения с обновлениями по состоянию на конец апреля. Он отметил, что работы на месте находятся на финальной стадии.
«С учетом планов, включая модернизацию, в частности, Херсонской области, выглядит так, что Запорожская АЭС если уже не включена в систему энергетики РФ, то остаются считанные недели», — добавил он.
Андрющенко также обратил внимание на отсутствие публичной реакции со стороны официального Киева: «К сожалению, должны отметить полное игнорирование этого процесса со стороны украинского правительства и медиапространства. К сожалению. Потому что именно это игнорирование предоставляет россиянам возможность безнаказанно делать то, что делают».