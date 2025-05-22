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Масштабная атака на Россию
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Масштабная атака на Россию

Россия забирает Запорожскую АЭС

15:29 491

Захваченная Запорожская атомная электростанция, вероятно, уже подключена к энергосистеме России или будет интегрирована в нее в ближайшие недели.

Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

По его словам, строительство линии электропередачи от ЗАЭС активно продолжается.

«Фиксируем новую магистраль через Мариупольский район. В частности, на участке 47°08'55.7"N 37°18'40.0"E с февраля по май построен распределительный узел продуктопровода вместе с компрессорной станцией, а на участке 47°02'27.2"N 37°05'17.5"E заканчивают соединение с сетью», - сказал он.

Андрющенко опубликовал карту, на которой, по его утверждению, отображен процесс подключения с обновлениями по состоянию на конец апреля. Он отметил, что работы на месте находятся на финальной стадии.

«С учетом планов, включая модернизацию, в частности, Херсонской области, выглядит так, что Запорожская АЭС если уже не включена в систему энергетики РФ, то остаются считанные недели», — добавил он.

Андрющенко также обратил внимание на отсутствие публичной реакции со стороны официального Киева: «К сожалению, должны отметить полное игнорирование этого процесса со стороны украинского правительства и медиапространства. К сожалению. Потому что именно это игнорирование предоставляет россиянам возможность безнаказанно делать то, что делают».

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