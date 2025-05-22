Россия забирает Запорожскую АЭС

Захваченная Запорожская атомная электростанция, вероятно, уже подключена к энергосистеме России или будет интегрирована в нее в ближайшие недели.

Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

По его словам, строительство линии электропередачи от ЗАЭС активно продолжается.