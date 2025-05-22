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Масштабная атака на Россию
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Масштабная атака на Россию

Мерц оценил перспективу мира между Россией и Украиной

15:37 187

Переговоры по прекращению огня между Россией и Украиной все еще находятся на ранней стадии и могут продолжаться не один месяц.

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, его слова передает Politico.

«Мы не питаем иллюзий. Быстрого решения проблемы не существует. Этот процесс только начался и может занять еще много недель, возможно, даже месяцев», — сказал он.

Канцлер добавил, что его правительство выступает за дипломатическое урегулирование войны между Россией и Украиной и прилагает для этого все усилия, в то же время продолжая оказывать военную помощь Киеву.

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