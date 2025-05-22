Париж вводит дополнительные меры безопасности для евреев

Франция усиливает меры безопасности в отношении еврейской общины на фоне трагедии в США, где были застрелены два сотрудника израильского посольства.
Об этом заявил министр внутренних дел страны Брюно Ретайо, передает The Local France.
«Меры безопасности должны быть заметными и сдерживающими», — отметил Ретайо в обращении к правоохранителям. Он поручил полиции активизировать патрулирование у синагог, еврейских школ, магазинов, СМИ и культурных мероприятий.
Министр также распорядился о дополнительной поддержке военных, задействованных в операции Sentinelle, которая действует с 2015 года после серии терактов во Франции. В операции участвуют силы армии, жандармерии и полиции.
Во Франции проживает крупнейшая еврейская община в Европе, и власти регулярно усиливают охрану в период обострения международной обстановки.
Ранее в Вашингтоне недалеко от здания ФБР были застрелены двое сотрудников посольства Израиля — молодая пара, которая, по сообщениям СМИ, собиралась обручиться.