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Париж вводит дополнительные меры безопасности для евреев

16:57 559

Франция усиливает меры безопасности в отношении еврейской общины на фоне трагедии в США, где были застрелены два сотрудника израильского посольства.

Об этом заявил министр внутренних дел страны Брюно Ретайо, передает The Local France.

«Меры безопасности должны быть заметными и сдерживающими», — отметил Ретайо в обращении к правоохранителям. Он поручил полиции активизировать патрулирование у синагог, еврейских школ, магазинов, СМИ и культурных мероприятий.

Министр также распорядился о дополнительной поддержке военных, задействованных в операции Sentinelle, которая действует с 2015 года после серии терактов во Франции. В операции участвуют силы армии, жандармерии и полиции.

Во Франции проживает крупнейшая еврейская община в Европе, и власти регулярно усиливают охрану в период обострения международной обстановки.

Ранее в Вашингтоне недалеко от здания ФБР были застрелены двое сотрудников посольства Израиля — молодая пара, которая, по сообщениям СМИ, собиралась обручиться.

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