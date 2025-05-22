Париж вводит дополнительные меры безопасности для евреев

Франция усиливает меры безопасности в отношении еврейской общины на фоне трагедии в США, где были застрелены два сотрудника израильского посольства.

Об этом заявил министр внутренних дел страны Брюно Ретайо, передает The Local France.

«Меры безопасности должны быть заметными и сдерживающими», — отметил Ретайо в обращении к правоохранителям. Он поручил полиции активизировать патрулирование у синагог, еврейских школ, магазинов, СМИ и культурных мероприятий.