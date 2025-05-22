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При поддержке Birbank азербайджанский флаг появился на вершине Эвереста

17:11 447

Азербайджанская альпинистка Вафа Мусаева покорила самую высокую точку планеты – вершину Эвереста, став автором исторического достижения. Одним из главных партнёров на этом непростом пути стала компания Birbank.

Эверест, высота которого составляет 8848 метров, расположен на границе Непала и Китая, в горной системе Гималаев. Он считается одной из самых сложных вершин в географическом плане. Экстремальные погодные условия, температура, опускающаяся до -40°C, нехватка кислорода, сильные ветра и высокий уровень риска делают это восхождение чрезвычайно трудным и опасным. Поэтому восхождение на Эверест требует не только физической силы, но и огромной силы воли, психологической устойчивости и многолетней серьёзной подготовки.

«Я мечтала покорить Эверест на протяжении восьми лет. Но особенно интенсивно готовилась к этому в последние два года, - рассказала Вафа Мусаева после возвращения в Баку, отвечая на вопросы журналистов. - Несмотря на все трудности, мне это удалось».

Она также отметила, что поддержка Birbank сыграла особую роль на этом пути: «Команда Birbank ежедневно была со мной на связи, мотивировала меня. Я постоянно ощущала их поддержку. Такая вера и поддержка вдохновили меня двигаться вперёд от имени всего Азербайджана», – подчеркнула альпинистка.

О моменте, когда она достигла вершины, Вафа вспоминает так: «Когда я добралась до вершины, не осознавая, прикоснулась лбом к Эвересту. Я поблагодарила его за то, что он меня принял. Горы – это действительно священные места. Они должны тебя позвать и принять. Я в это верю. Потом я достала флаг и испытала сильные эмоции. Был ветер и мороз, долго оставаться там было невозможно. Но мне удалось сделать фотографию с флагом, короткое видео – и я начала спуск».

Отметим, что Birbank всегда поддерживает развитие женского лидерства и инициатив в различных сферах. Успех Вафы Мусаевой компания считает ярким примером женской силы, решимости и национальной гордости.

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