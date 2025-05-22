Новые сенсации о разгроме русских шпионов

Ранее haqqin.az опубликовал статью о том , как бразильская контрразведка за несколько лет в рамках операции под названием «Восток» выявила и обезвредила по меньшей мере девять русских шпионов-нелегалов, выдававших себя за бразильцев. Под прикрытием паспорта этой южноамериканской страны сотрудники внешней разведки России работали в западных странах, не вызывая подозрений. Всех, кто был выявлен в ходе операции «Восток», объявили в розыск через Интерпол за подделку документов.

Теперь бразильская контрразведка расследует необычную гипотезу: в последние годы существования СССР агенты КГБ, работавшие под прикрытием в Бразилии, могли регистрировать поддельные свидетельства о рождении на вымышленных младенцев. Предполагается, что эти документы предназначались для будущих поколений шпионов, которые могли бы использовать их для борьбы с Западом.

Такое дальновидное планирование соответствует традициям российской разведки, где ценится долгосрочная стратегия и создание глубоких прикрытий. В отличие от западных спецслужб, российские «нелегалы» десятилетиями живут под вымышленными личностями. По словам британского эксперта по российским спецслужбам Эдварда Лукаса, подобная операция отражает тщательность и поколенческую преемственность в создании шпионских легенд.

Однако западные разведки не знают других подобных случаев в истории КГБ, и некоторые эксперты скептически относятся к этой версии. Бразильские следователи продолжают анализ, но суд запретил разглашать детали поддельных свидетельств.

Расследование выявило, что российские агенты годами создавали в Бразилии убедительные легенды: получали паспорта, открывали бизнесы, заводили друзей и семьи. Затем с безупречным прикрытием они отправлялись в другие страны для шпионажа. Ключевым шагом было получение подлинных свидетельств о рождении. Бывший офицер КГБ Олег Гордиевский в своих мемуарах описывал, как в 1970-х годах искал доступ к церковным книгам в Дании для создания «фальшивых датчан». В 1970-х годах, находясь в Дании, пытался завербовать священника, у которого был доступ к церковной книге, где регистрировались рождения и смерти.

Бразильские документы выглядят безупречно: чернила и бумага подлинные и без следов подделки. Однако указанные в них родители либо не существовали, либо не имели детей с такими именами. В одном случае следователи нашли намёк: имя отца совпало с псевдонимом другого российского «нелегала», действовавшего в Южной Америке и Европе поколением ранее.

Российский эксперт Андрей Солдатов отметил, что создание таких документов могло быть карьерным достижением для офицеров КГБ. «Успех в программе «нелегалов» высоко ценился руководством», — сказал он. Расследование продолжается, и его результаты могут пролить свет на одну из самых амбициозных операций российской разведки.