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Юные энергетики блещут эрудицией в Карабахе

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17:21 498

ОАО «Азеришыг» проводит в Карабахе конкурс знаний в области электроэнергетики, приуроченный к 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева. Мероприятие под названием «Профессиональное мастерство молодых специалистов» началось в Агдамском региональном центре цифрового управления и учебно-образовательном комплексе.

Церемония открытия стартовала с исполнения Государственного гимна Азербайджанской Республики и минуты молчания в память о шехидах. Затем участникам был показан видеоролик, посвященный жизни и наследию Гейдара Алиева, а также его вниманию к развитию электроэнергетического сектора Азербайджана.

После официальной части начались соревнования. В интеллектуальном состязании приняли участие 13 команд: «Девичья крепость», «Ширваншахи», «Страна огней», «Нахчыван», «Карабах», «Аран», «Северо-Запад», «Запад», «Центрально-Аран», «Ширван», «Хачмаз», «Сумгаит» и «Юг». Участникам было предложено ответить на 50 вопросов, а их знания оценивало жюри из опытных специалистов энергетической отрасли.

По итогам первого дня победителем стала команда «Аран», второе место заняла команда «Северо-Запад», а третье — команда «Страна огней». Победители были награждены дипломами и кубками.

Конкурс завершится 23 мая.

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