ООО Agro-West DC и Торговый дом «Рублевский» подписали соглашение о сотрудничестве

Соглашение предусматривает поставки на азербайджанский рынок широкого ассортимента колбасных и деликатесных изделий. Данное партнерство открывает новые возможности для укрепления позиций бренда «Рублевский» в регионе, расширения ассортимента продукции в торговых сетях и повышения доступности качественных товаров для потребителей.

Одно из ведущих дистрибьюторских предприятий Азербайджана в сфере мясной продукции — ООО Agro-West DC — подписало стратегическое соглашение о сотрудничестве с российским производителем — Торговым домом «Рублевский».

«Мы рады началу сотрудничества с таким известным брендом, как «Рублевский». Это важный шаг на пути развития дистрибуции премиальной мясной продукции в Азербайджане», — заявил представитель ООО Agro-West DC Элвин Асланов.

«Партнерство с Agro-West DC открывает для нас выход на новый перспективный рынок. Мы уверены, что наша продукция будет высоко оценена азербайджанскими покупателями, которые ценят качество и традиции», — отметил представитель Торгового дома «Рублевский» Дмитрий Кондрашов.

Уже с начала июня потребители смогут найти продукцию бренда «Рублевский» на полках ведущих торговых точек Азербайджана.

Следует отметить, что стороны также планируют проведение совместных маркетинговых мероприятий и развитие стабильной дистрибьюторской сети по всей территории Азербайджана.