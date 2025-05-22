Сотрудники ЦРУ открыли огонь по женщине

Возле штаб-квартиры Центрального разведывательного управления США в Лэнгли (штат Вирджиния) сотрудники ЦРУ открыли огонь по человеку, приблизившемуся к охраняемой территории. Как уточняет CBS News, пострадала находящаяся за рулем женщина. По оценке медиков, ее ранения не являются смертельными.
Представители ведомства назвали случившееся «инцидентом в сфере безопасности» и подчеркнули, что угрозы для персонала не было. Главные ворота комплекса временно закрыты, на месте работают спецслужбы.
*** 17:30
На территории штаб-квартиры Центрального разведывательного управления (ЦРУ) в Маклине, штат Вирджиния, произошла стрельба. Об этом сообщает Newsweek.
«За пределами штаб-квартиры ЦРУ произошел инцидент, связанный с безопасностью, на который отреагировали правоохранительные органы», — заявил представитель ЦРУ.
Сотрудники полиции находятся в этом районе и помогают регулировать движение. Представитель ЦРУ сообщил ABC News, что главные ворота были закрыты из-за «инцидента, связанного с безопасностью».
ЦРУ проводит расследование по факту стрельбы.