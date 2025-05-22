Сотрудники ЦРУ открыли огонь по женщине

Возле штаб-квартиры Центрального разведывательного управления США в Лэнгли (штат Вирджиния) сотрудники ЦРУ открыли огонь по человеку, приблизившемуся к охраняемой территории. Как уточняет CBS News, пострадала находящаяся за рулем женщина. По оценке медиков, ее ранения не являются смертельными.

Представители ведомства назвали случившееся «инцидентом в сфере безопасности» и подчеркнули, что угрозы для персонала не было. Главные ворота комплекса временно закрыты, на месте работают спецслужбы.