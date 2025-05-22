«Cамый важный законопроект в истории»: Конгресс одобрил план Трампа

Палата представителей Конгресса США одобрила предложенный администрацией Дональда Трампа законопроект о сокращении бюджетных расходов. За документ проголосовали 215 конгрессменов, против — 214, один воздержался.

Теперь документ будет направлен в Сенат. В случае одобрения и в верхней палате он поступит на подпись президенту. Дональд Трамп уже прокомментировал итоги голосования в Truth Social, поблагодарив спикера Палаты представителей Майка Джонсона и призвав Сенат ускорить рассмотрение. По его словам, это «вероятно, самый важный законопроект в истории страны».

Документ, названный Трампом «единым, большим, красивым законопроектом», предполагает масштабное сокращение налогов и государственных расходов в ряде гражданских сфер. При этом проект предусматривает увеличение финансирования оборонного сектора, в частности, разработку системы противоракетной обороны Golden Dome («Золотой купол»), а также усиление пограничного контроля.

Критики инициативы, в основном представители Демократической партии, утверждают, что меры законопроекта в первую очередь выгодны наиболее обеспеченным гражданам и могут привести к потере льготного медицинского страхования для миллионов американцев.